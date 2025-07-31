نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر عن لطفي لبيب: 'كان بيعمل بهجة في الإستديو ومحدش يعرف يقلده' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن الفنان لطفي لبيب قبل رحيله، مؤكدة أنه عندما يقدم دورا صغيرا أو دورا كبيرا بالنسبة لهم فهو علامة وبصمة مميزة ولا يستطيع أحد أن يقلده وصوته مميز ومكانته لا يقدر أحد أن يملؤها.



وتابعت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية سابقة مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»: «احنا بنحبك وبنقولك شد حيلك مفيش حاجه اسمها إنك قاعد في البيت يبقى خلاص.. إحنا منتظرينك وعاوزين نشتغل معاك أنت بهجة الاستديو وأنا اشتغلت معاك قبل كده وبتضيف روح البهجة ومن الناس النضرة ربنا يديك طولة العمر".



وأشارت وفاء عامر إلى أن جيل الفنان لطفي لبيب والراحل حسن حسني وقفوا بجوار الفنانين الجدد وتركوا بصمة مع فنانين أصبحوا نجوم شباك حاليًا مثل أحمد حلمي ومحمد هنيدي وأحمد السقا وغيرهم.



وأوضحت وفاء عامر أن الفنان لطفي لبيب لو قدم مشهدا واحدًا يضيف للعمل ويترك به بصمة، فيما تأثر لطفي لبيب عندما علم بإصابة وفاء عامر بكسر في يدها خلال وقتنا الحالي.



واختتمت وفاء عامر حديثها قائلة: "محبة لطفي لبيب كبيرة عند الناس وأنا كنت عند الدكتور هنا لأن إيدي اتكسرت بس لما عرفت إن الأستاذ لطفي معاكم النهارده قولت لازم أعمل مداخلة وأطمن عليه".