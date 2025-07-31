نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. مي كساب تشكر فريق عمل مسرحية البقاء للأصيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة مي كساب علي توجيه الشكر لجميع فريق عمل مسرحية البقاء للأصيع، وتشيد بالتجربة، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

مي كساب تشيد بتجربة مسرحية البقاء للأصيع

وكتبت مي كساب: “البقاء للأصيع تجربة إستمتعت بيها علي كل النواحي أتمني تتكرر كتير ونلف بيها العالم كله شكرا هيئة الترفيه شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ علي دعمك المستمر وكل الجهود اللي بتقدمها للفن العربي”.

مي كساب تشكر فريق عمل مسرحية البقاء للأصيع

وتابعت مي كساب: “شكرا للمنتجين صلاح الجهيني ومحمد نصار وأخيرا شكرا لشركاء النجاح دايما هشام ماجد وشيكو وأوتاكا وأحمد فتحي إخواتي اللي دايما بأبقي حاسه بأمان وأنا معاهم شكرا للعسل الشاطر قوي أوس أوس وحبيبتي مروه أنور وكامبا الشاطر".

واختتمت: "طبعا المؤلفين الجامدين قوي كريم يوسف وأحمد عبد الوهاب والإنتاج المحترم محمود العراقي وكنزي جوده وأبو الحسن وهبه شكرا لكل الحلوين الديكور والإخراج والصوت والملابس والإستعراضات والأغاني أحسنتم يا شاطرين عقبال كل مسرحيه بحبكم كلكم".

أسعار تذاكر مسرحية البقاء للأصيع

بدأت أسعار التذاكر من 75 ريال سعودي، ومرت عبر فئات متعددة مثل 90، 120، 175، 400، 575، 700، لتصل إلى 900 ريال للفئة الأعلى.

قصة مسرحية البقاء للأصيع

وتدور أحداث مسرحية البقاء للأصيع ضمن إطار كوميدي حول بعثة فضائية مصرية تناشد إنقاذ البشرية من نفاد موارد الأرض عبر استكشاف كوكب بديل، كما أن الكواكب التي يصلون إليها لا تصلح للعيش، وتتوالى الأحداث لتوضح استحالة الهروب من الواقع ومحاولة العودة إلى الأرض.

طاقم عمل مسرحية البقاء للأصيع

وتضم مسرحية البقاء للأصيع بطولة: شيكو، هشام ماجد، أوس أوس، أحمد فتحي، مي كساب، مروة أنور، تأليف: كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج: محمد أوتاكا بإخراج منفذ من “خليفة سمير”

والجدير بالذكر أنه تم عرض هذا العمل الكوميدي سابقًا خلال موسم الرياض 2025، في الفترة من 12 إلى 16 يناير على مسرح محمد العلي أيضًا ضمن نشاطات موسم الرياض.