الارشيف / فن ومشاهير

بهذه الطريقة.. مي كساب تشكر فريق عمل مسرحية البقاء للأصيع

0 نشر
0 تبليغ

  • بهذه الطريقة.. مي كساب تشكر فريق عمل مسرحية البقاء للأصيع 1/5
  • بهذه الطريقة.. مي كساب تشكر فريق عمل مسرحية البقاء للأصيع 2/5
  • بهذه الطريقة.. مي كساب تشكر فريق عمل مسرحية البقاء للأصيع 3/5
  • بهذه الطريقة.. مي كساب تشكر فريق عمل مسرحية البقاء للأصيع 4/5
  • بهذه الطريقة.. مي كساب تشكر فريق عمل مسرحية البقاء للأصيع 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. مي كساب تشكر فريق عمل مسرحية البقاء للأصيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة مي كساب علي توجيه الشكر لجميع فريق عمل مسرحية البقاء للأصيع، وتشيد بالتجربة، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام. 

cf3b64f7e9.jpg

مي كساب تشيد بتجربة مسرحية البقاء للأصيع

وكتبت مي كساب: “البقاء للأصيع تجربة إستمتعت بيها علي كل النواحي أتمني تتكرر كتير ونلف بيها العالم كله شكرا هيئة الترفيه شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ علي دعمك المستمر وكل الجهود اللي بتقدمها للفن العربي”.

9d585813a6.jpg
96a0cd1d1d.jpg

مي كساب تشكر فريق عمل مسرحية البقاء للأصيع

وتابعت مي كساب: “شكرا للمنتجين صلاح الجهيني ومحمد نصار وأخيرا شكرا لشركاء النجاح دايما هشام ماجد وشيكو وأوتاكا وأحمد فتحي إخواتي اللي دايما بأبقي حاسه بأمان وأنا معاهم شكرا للعسل الشاطر قوي أوس أوس وحبيبتي مروه أنور وكامبا الشاطر". 

واختتمت: "طبعا المؤلفين الجامدين قوي كريم يوسف وأحمد عبد الوهاب والإنتاج المحترم محمود العراقي وكنزي جوده وأبو الحسن وهبه شكرا لكل الحلوين الديكور والإخراج والصوت والملابس والإستعراضات والأغاني أحسنتم يا شاطرين عقبال كل مسرحيه بحبكم كلكم".

 

10d9657eba.jpg

أسعار تذاكر مسرحية البقاء للأصيع

بدأت أسعار التذاكر من 75 ريال سعودي، ومرت عبر فئات متعددة مثل 90، 120، 175، 400، 575، 700، لتصل إلى 900 ريال للفئة الأعلى.

قصة مسرحية البقاء للأصيع 

وتدور أحداث مسرحية البقاء للأصيع ضمن إطار كوميدي حول بعثة فضائية مصرية تناشد إنقاذ البشرية من نفاد موارد الأرض عبر استكشاف كوكب بديل، كما أن الكواكب التي يصلون إليها لا تصلح للعيش، وتتوالى الأحداث لتوضح استحالة الهروب من الواقع ومحاولة العودة إلى الأرض.

طاقم عمل مسرحية البقاء للأصيع

وتضم مسرحية البقاء للأصيع بطولة: شيكو، هشام ماجد، أوس أوس، أحمد فتحي، مي كساب، مروة أنور، تأليف: كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج: محمد أوتاكا بإخراج منفذ من “خليفة سمير”

والجدير بالذكر أنه تم عرض هذا العمل الكوميدي سابقًا خلال موسم الرياض 2025، في الفترة من 12 إلى 16 يناير على مسرح محمد العلي أيضًا ضمن نشاطات موسم الرياض.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا