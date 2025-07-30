نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. محمد رمضان يستعد لإحياء أضخم حفلات العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم محمد رمضان لإحياء أضخم حفلات العلمين الجديدة داخل جولف بورتو مارينا مساء غد الخميس 31 يوليو ضمن مهرجان" بورتو بيتس".

تفاصيل حفل محمد رمضان في العلمين الجديدة

الحفل من تنظيم المنتج ياسر الحريري وتجرى الاستعدادات المكثفة بأكبر ساحات جولف بورتو مارينا لاستيعاب توافد عشرات الآلاف من محبي النجم محمد رمضان.. بالاضافة إلى تجهيزات لايف بمواصفات عالمية من مسرح "انفينتي" وإضاءة ومؤثرات بصرية وfire works.

حفل محمد رمضان

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

وطرح محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان "افتكروني مجنون" بمشاركةالمطرب البرازيلي لوكا موزيك وهي الأغنية المؤجلة منذ عامين.

أغنية "افتكروني مجنون" كلمات ولحن أمير شيكو، والكلمات باللغة الإسبانية لـ "لوكا موزيك"

وتأتي هذه الأغنية ضمن سلسلة من الإصدارات التي يواصل رمضان إطلاقها خلال صيف 2025، حيث سبق له مؤخرًا طرح أغنية "الواد طالع لأبوه" بمشاركة نجله، عقب انتهاء أزمته القضائية الأخيرة. كما قدّم قبلها أغنية "ايه يا قلبي"، التي كتبها مصطفى حدوته ولحنها تاج، واعتُبرت من أبرز الأغاني الصيفية لهذا العام.

في سياق آخر، حافظ محمد رمضان على صدارته لتريند "يوتيوب" من خلال فيديو كليب "عضمضم"، وهو ثالث تعاون بصري يجمعه بالمخرج محمد يوسف "ديكس"، بعد نجاح كليبي "الجو حلو" و"أنا أنت".

وأكد "ديكس" أن الثلاثية الغنائية اعتمدت بشكل كبير على تقنيات رقمية متطورة، من بينها المؤثرات البصرية (VFX)، والرسوم ثلاثية الأبعاد (3D CGI)، والذكاء الاصطناعي (AI)، مشيرًا إلى أن العمل على هذه الكليبات تضمن تصميم نموذج رقمي لمحمد رمضان يمكن التحكم فيه لإنشاء مشاهد مبتكرة دون الحاجة للتصوير التقليدي.

كما أوضح أن إنتاج هذه الأعمال اعتمد على برامج متقدمة مثل: Cinema 4D، Substance 3D، Adobe Photoshop، وComfyUI، لصناعة تجربة بصرية غير تقليدية، خاصة في كليب "أنا أنت"، الذي وصفه بأنه "حكاية مستقبلية تُروى بلغة الفن والتكنولوجيا".