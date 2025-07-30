نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علياء صبحي تطرح “يا ابن اللذينة” رسميًا على المنصات الرقمية (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة علياء صبحي منذ قليل أغنيتها المنتظرة “يا ابن اللذينة” على جميع المنصات الموسيقية الرقمية، منها أنغامي، سبوتيفاي، ويوتيوب، بإشراف شركة Viral Wave المسؤولة عن توزيع أعمالها.

وشاركت علياء جمهورها بطرح الفيديو كليب علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بها.

الأغنية من كلمات أدهم معتز، ألحان تيم علي، توزيع يوسف حسن،، وتُعد جزءًا من مشروع موسيقي جديد تسعى علياء من خلاله إلى تقديم شكل مختلف من الغناء المعاصر، يعتمد على التنوع والتجديد.

“يا ابن اللذينة” تحمل طابعًا شرقيًا راقصًا بكلمات جريئة وإحساس أنثوي، وتأتي كخطوة متقدمة في مسيرة علياء، التي أكدت أكثر من مرة حرصها على الخروج من القوالب التقليدية في الأغنية العربية.

وقد حققت الفنانة نجاحات سابقة بأغنيتي “بطلنا” و“روق علينا”، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب بإخراج بسمة بوسيل، بالإضافة إلى تألقها الدرامي في مسلسل “سيد الناس” الذي عُرض في رمضان الماضي، وتعاونها الناجح مع النجم تامر حسني في ديو غنائي حقق ملايين المشاهدات.

مقطع من كلمات الأغنية:

“اه يا ابن اللذينة، ياللي قال ناسينا

اقطع إيدي لو مش هتموت علينا

وحياة المحبة.. هاتلي حبة لينا”