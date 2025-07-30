نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالا بمهرجانها السنوي.. الشاعر عمرو حسني يتألق بأغنية "يلا ع العلمين" على الراديو 9090 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألق الشاعر عمرو حسني، في تقديم أغنية بعنوان "يلا على العلمين" التي سجلها وغناها المطرب إسلام الأبيض كدعم وتشجيع لمهرجان العلمين الجديد في نسخته الثالثة، وهو أكبر مهرجان ترفيهي يقام في الشرق الأوسط.

الأغنية التي كتبها عمرو حسني وغناها إسلام الأبيض أهدتها الشركة المنظمة للمهرجان وأذيعت على الراديو 9090، ولاقت نجاحا كبيرا.

مهرجان العلمين هو حدث سنوي يقام في مدينة العلمين الجديدة في مصر في الفترة من منتصف يوليو وحتى نهاية أغسطس، ويضم في دورته الثالثة مشاركة مجموعة من كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، ويقام المهرجان على ساحل البحر المتوسط في مصر، ويعتبر من أبرز المهرجانات التي تجمع بين الترفيه والفن على مستوى الشرق الأوسط.

تتنوع أجندة الحفلات في مهرجان العلمين بين مختلف أنواع الموسيقى والفنانين، حيث شهد المهرجان حفلات لعدد من نجوم الغناء مثل أنغام التي افتتحت الحفلات، وتامر حسني مع الشامي، وعمرو دياب، وأصالة، ومروان بابلو، ورامي جمال، ومحمد منير، إلى جانب نجوم الراب مثل ويجز وفرقة كايروكي.

