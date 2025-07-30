نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغسطس المقبل.. عرض مسلسل ما تراه ليس كما يبدو علي منصة Watch IT في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة Watch IT عن موعد طرح مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، المكون من 35 حلقة، مقسمة على 7 حكايات، تتكون كل حكاية منها من 5 حلقات فقط.

موعد عرض مسلسل ما تراه ليس كما يبدو علي منصة Watch IT

ومن المقرر ان يعرض مسلسل ما تراه ليس كما يبدو في شهر اغسطس المقبل علي منصة Watch IT، وايضا يُعرض عبر شاشات المتحدة والمسلسل من إنتاج كريم أبو ذكرى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

برومو مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

سبق، وطرحت شركة k media للمنتج كريم أبو ذكري، خلال الأيام الماضية البوستر والبرومو الرسمى الأول للعمل، تمهيدًا لعرضه خلال شهر أغسطس المقبل، وظهر في البرومو عدد من النجوم المشاركين في الحكايات المختلفة، من بينهم أحمد خالد صالح، تارا عماد، هنادي مهنا، يوسف عثمان، ليلى زاهر، مريم الجندي، أحمد جمال سعيد، وآخرين.

تفاصيل الحكايات

ويضم مسلسل ما تراه ليس كما يبدو عدة حكايات منها حكاية ديچافو، تشارك في بطولتها شيري عادل إلى جانب أحمد الرافعي، هند عبدالحليم، وعمرو وهبة، والحكاية من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر،و إنتاج كريم أبو ذكرى.

حكاية هند وفلاش باك

وتقدم ليلى أحمد زاهر أول أعمالها بعد الزواج من خلال حكاية هند، ويشاركها البطولة حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، حنان سليمان، أحمد شاهين، عزت زين، ومن إخراج خالد سعيد، بينما يقوم ببطولة حكاية فلاش باك أحمد خالد صالح، وتشاركه مريم الجندي، خالد أنور، وسالي حماد، والحكاية من تأليف محمد حجاب وإخراج جمال خزيم.

حكاية Just You وبتوقيت 2028

أما حكاية Just You بطولة تارا عماد، وفاء صادق، بسمة داود، عمرو جمال، جنة عبدالمنعم، ونبيل علي ماهر، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، كما يشارك في حكاية بتوقيت 2028 كل من هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، نانسي هلال، وكريم عبدالجواد، من تأليف نسمة سمير وإخراج جمال سعيد، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الحكايتين المتبقيتين ضمن المسلسل خلال الأيام المقبلة.