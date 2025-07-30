نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل جديد.. خالد النبوي ينضم لـ سباق رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان خالد النبوي علي مسلسل جديد، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2026، وجاري حاليًا ترشيح النجوم المشاركين في البطولة.

آخر أعمال خالد النبوي

وكان اخر اعمال خالد النبوي هو مسلسل سراب الذي طرح على منصة TOD، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويضم يسرا اللوزي، إنجي المقدم، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، دياموند بو عبود، محمد كيلاني، وجيهان الشماشرجي، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد وإنتاج سالي والي.

كما شارك النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة: حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة، والمسلسل دارت أحداثه في إطار اجتماعي عائلي.

وايضا شارك في فيلم أهل الكهف من بطولة غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، أحمد عيد، مصطفى فهمي، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، أحمد وفيق، أحمد بدير، رشوان توفيق، والراحل جميل برسوم، والفيلم من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.

قصة فيلم أهل الكهف

و فيلم أهل الكهف من نوعية الأفلام الملحمية التاريخية، وهو مأخوذ عن مسرحية لـ توفيق الحكيم، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي تاريخي، يلعب خلاله خالد النبوي شخصية سبيل وهو قائد أحد الجيوش التابعة لإمبراطورية في زمن قديم، فيما تقدم غادة عادل شخصية أميرة اسمها بريسكا وتعيش قصة حب مع النبوي.