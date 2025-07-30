نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامو زين: "استعد لعمل ميني ألبوم جديد يناسب الأجواء الشتوية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان سامو زين أحدث أغنيات الميني ألبوم الجديد الذي تحمل اسم "باب وخبط" وذلك اليوم عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع منصات الإستماع، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا وذلك لحماس الجمهور وتشوقه لسماع اغاني جديدة من الفنان سامو زين.

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "باب وخبط" من كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري

تفاصيل ألبوم سامو زين الجديد

وفي سياق متصل يذكر أنه بعد شهور طويلة من العمل المكثف، على أغنيات مينى ألبومه الجديد، يعود النجم ساموزين، فى موسم هذا الصيف، إلى جمهوره ومحبيه ليطلق أولى أغنياته "باب وخبط"، وهى عنوان المينى ألبوم، وهى أيضا إحدى مفاجآته الفنية، التى يقدم من خلالها شكل جديد من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عاما.

أبرز تصريحات الفنان سامو زين

صرح ساموزين بقوله: عودتى لجمهورى هذه المرة، ستكون مختلفة، فقد قررت مع أعضاء فريق العمل القيام بوضع خطة فنية مبتكرة لمشروعاتى الفنية، وذلك بطرح مينى ألبوم يضم 5 أغنيات متنوعة فى الأجواء الصيفية الحالية، ومينى ألبوم آخر سيضم 5 أغنيات أخرى فى وقت لاحق، يتناسب مع الأجواء الشتوية.

وأضاف سامو: تحمست واجتهدت كثيرا فى اختيار أغنيات المينى ألبوم "باب وخبط" وفى تحضيرها وتنفيذها، مع فريق العمل، رغبة منى فى إرضاء كافة الأذواق، وأيضا من المفاجآت عودتى من جديد للإخراج مرة أخرى بعد غياب 15 عاما، وذلك منذ إخراجى لأغنية "هتعرف قيمتى" كلمات تامر حسين، وألحان أحمد حسين، وتوزيع موسيقى إسلام زكى، فبعد الانتهاء من تسجيل أغنية "باب وخبط".

شعرت برغبتى فى العودة إلى الإخراج، لتقديم وجهة نظرى ورؤيتى وإحساسى بهذا العمل، وبالفعل تم التصوير فى دبى بأحد الاستويهات هناك، وتم التصوير على مدار يومين، وشارك معى مجموعة من أهم الموديلز فى العالم، من إيطاليا وألمانيا وإيران، بإلإضافة إلى مشاركة مدير التصوير العالمى..... الذى شارك من قبل فى أعمال عديدة لشبكة نتفليكس الأمريكية.

واختتم ساموزين بقوله: انتظروا أغنيات متنوعة مع مجموعة من الملحنين المبدعين، بالإضافة إلى شعراء وموزعين موسيقيين بارزين.