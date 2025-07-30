وتطلق النجمة نيكول سابا خلال الفترة القادمة مجموعة من الأغنيات الجديدة كما تستعد لعدد كبير من الحفلات الغنائية داخل وخارج مصر.

أغنية "خد هنا" من كلمات أحمد جابر والحان علي الخواجة وتوزيع أمين نبيل وهندسة صوت ماهر صلاح.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدوا لصيف نار.. "خد هنا" أغنية جديدة لنيكول سابا في المقال التالي

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام