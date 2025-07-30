نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدوا لصيف نار.. "خد هنا" أغنية جديدة لنيكول سابا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تستعد النجمة نيكول سابا للعودة لجمهورها بمفاجأة صيفية جديدة عبر أغنيتها الجديدة "خد هنا" التي تطلقها قريبا عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.
أغنية "خد هنا" من كلمات أحمد جابر والحان علي الخواجة وتوزيع أمين نبيل وهندسة صوت ماهر صلاح.
وروجت نيكول لأغنيتها الجديدة وطرحت التيزر التشويقي للأغنية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت بـ "استعدوا لصيف نار".
وتطلق النجمة نيكول سابا خلال الفترة القادمة مجموعة من الأغنيات الجديدة كما تستعد لعدد كبير من الحفلات الغنائية داخل وخارج مصر.