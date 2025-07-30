نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي ينعى الفنان لطفي لبيب: ترك بصمة فنية خالدة ستظل محفورة في قلوب محبيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بخالص الحزن والآسي نعي الإعلامي الدكتور عمرو الليثي نائب رئيس غرفة صناعة السينما الفنان القدير لطفي لبيب والذي وافته المنية اليوم الاربعاء داعيا الله ان يرحمه ولن يلهم اسرته ومحبيه الصبر.

واضاف الليثي رحم الله الفنان القدير لطفي لبيب، الذي رحل تاركًا بصمة فنية خالدة ستظل محفورة في قلوب محبيه. أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبّيه الصبر والسلوان.

ورحل عن عالمنا صباح اليوم، النجم لطفي لبيب عن عمر يناهز 78 عام، بعد صراع طويل مع المرض، بعد الإعلان عن تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، ونقله إلى العناية المركزة وهو في حالة فقدان للوعي، إثر نزيف حاد في الحنجرة تسبب في التهاب رئوي شديد، مما أدخله في مرحلة حرجة تهدد حياته.