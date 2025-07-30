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تامر عبدالمنعم ينعي لطفي لبيب: فقدنا قامة فنية كبيرة

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  • تامر عبدالمنعم ينعي لطفي لبيب: فقدنا قامة فنية كبيرة 1/3
  • تامر عبدالمنعم ينعي لطفي لبيب: فقدنا قامة فنية كبيرة 2/3
  • تامر عبدالمنعم ينعي لطفي لبيب: فقدنا قامة فنية كبيرة 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم - عبدالمنعم خلال نعيه لطفي لبيب : فقدنا اليوم قامة فنية كبيرة وصديق من طراز خاص

بوابة دوت الخليج

نعى الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية وفاة الفنان القدير لطفي لبيب الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

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ونشر تامر عبدالمنعم صورة للفقيد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلق عليها: انا لله وانا اليه راجعون..فقدنا اليوم قامة فنية كبيرة وصديق من طراز خاص.. الفنان الكبير لطفي لبيب في ذمة الله.

 

 

 

 

وتم نقل الفنان الراحل لطفي لبيب إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات منذ عدة أيام عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة والتي أدت إلى تدهور الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب خلال الساعات القليلة الماضية.

 

 

 

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين قد أعلن عن تدهور الحالة الصحية للفنان الراحل لطفي لبيب وطلب الدعاء له من محبيه.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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