تامر عبدالمنعم ينعي لطفي لبيب: فقدنا قامة فنية كبيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - عبدالمنعم خلال نعيه لطفي لبيب : فقدنا اليوم قامة فنية كبيرة وصديق من طراز خاص

نعى الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية وفاة الفنان القدير لطفي لبيب الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر تامر عبدالمنعم صورة للفقيد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلق عليها: انا لله وانا اليه راجعون..فقدنا اليوم قامة فنية كبيرة وصديق من طراز خاص.. الفنان الكبير لطفي لبيب في ذمة الله.

وتم نقل الفنان الراحل لطفي لبيب إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات منذ عدة أيام عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة والتي أدت إلى تدهور الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين قد أعلن عن تدهور الحالة الصحية للفنان الراحل لطفي لبيب وطلب الدعاء له من محبيه.