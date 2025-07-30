غدًا..طرح أول حلقتين من مسلسل "220 يوم" عبر منصة شاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - يطرح غدًا اول حلقتين من مسلسل "220 يوم" الساعة 12 بعد منتصف الليل عبر منصة شاهد الرقمية وذلك بعد طول انتظار طويل من قبل الجمهور للمسلسل والمسلسل من بطولة كريم فهمي وصبا مبارك ويندرج المسلسل تحت فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 15 حلقة.



أبطال مسلسل 220 يوم

ويضم مسلسل "220 يوم" نخبة من الأبطال فهو من بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا، يوسف رأفت، وظهور خاص لـ محسن محي الدين، تأليف محمود زهران وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين وإخراج كريم العدل، إنتاج شركة الصباح.

بوستر مسلسل 220 يوم

قصة مسلسل "220 يوم"

المسلسل بيحكي عن "أحمد" روائي ناجح وهادئ، يعيش حياة مستقرة نسبيًا مع زوجته "مريم"، وهي مديرة أعماله وشريكته في كل شيء، في أحد الأيام يكتشف أحمد أنه مصاب بمرض نادر ويخبره الأطباء أن أمامه فقط 220 يومًا للعيش ما لم يخضع لعملية معقدة وخطيرة، وفي نفس الوقت تكتشف مريم أنها حامل لأول مرة … ليصبح الزمن هو العدو الأكبر للزوجين!

تفاصيل الإعلان الترويجي لمسلسل "220 يوم"

وكشف الإعلان الترويجي للمسلسل تفاصيل علاقة الزوجان كريم فهمي وصبا مبارك، حيث تدور الشكوك حول خيانة كريم لزوجته مع خطيبة ابن خالته والذي يقوم بدوره علي الطيب، كما يظهر كريم فهمي بشخصية كاتب يقوم بتأليف رواية بعنوان 220 يوم، ويعاني من أزمات عديدة مع زوجته التى تقوم بدورها صبا مبارك بعدما كشفت له عن حملها.



مسلسل 220 يوم





آخر أعمال الفنان كريم فهمي

وكان اخر اعمال كريم فهمي هو مسلسل وتقابل حبيب الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي، مكون من 30 حلقة، وعرض على منصة شاهد وقنوات dmc وon، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، أنوشكا، نيكول سابا، بسنت شوقي، ندى موسى، حنان سليمان، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي

آخر أعمال الفنانة صبا مبارك

وكان اخر اعمال صبا مبارك هو مسلسل وتر حساس، الذي دارت أحداثه إطار اجتماعي تشويقي، وقدمت خلاله شخصية سلمى وهي دكتورة تجميل، تواجه تحديات كبيرة في حياتها، حيث يتوفى زوجها في حادث، كما تحاول التغلب على سر قديم من ماضيها، ثم تتورط في علاقة عاطفية تواجه بسببها العديد من الأزمات.

وايضا شاركت صبا مبارك في رمضان الماضي 2025، بمسلسل معاوية، وهو من إخراج طارق العريان، وأحمد مدحت، تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، ويضم المسلسل مجموعة من النجوم العرب، من بينهم لُجين إسماعيل، أيمن زيدان، سامر المصري، ووائل شرف، غانم الزرلي، أسماء جلال، سهير بن عمارة، وائل شرف، يزن خليل.

