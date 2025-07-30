سامو زين يطرح أحدث أغنيات ألبومه الجديد "باب وخبط"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان سامو زين أحدث أغنيات الميني ألبوم الجديد الذي تحمل اسم "باب وخبط" وذلك اليوم عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع منصات الإستماع، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا وذلك لحماس الجمهور وتشوقه لسماع اغاني جديدة من الفنان سامو زين.

باب وخبط لـ سامو زين

تفاصيل أغنية “باب وخبط” لـ سامو زين

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "باب وخبط" من كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري

أغنية باب وخبط لـ سامو زين

تفاصيل ألبوم سامو زين الجديد

ويجدد سامو زين تعاونه مع كلًا من الملحن علي الخواجة والملحن محمد شحاته بعد نجاحهم الكبير الذي حققوه سويًا فى الأعمال السابقة من أبرزهم أغنية "دي حبيبتي" الذي لاقت تفاعل كبير واستحسان كبير من قبل الجمهور.



في سياق متصل، من أبرز أغاني الألبوم أغنية بعنوان "باب وخبط"، من كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري، وأغنية أخرى من كلمات أسامة محرز، وألحان مشترك بين سامو زين وعلي الخواجة، وتوزيع وسام عبد المنعم.



سامو زين

آخر أعمال الفنان سامو زين



مؤخرًا طرح النجم سامو زين أحدث أغانيه التي تحمل اسم "بصى بصة" من كلمات وألحان وتوزيع حسون وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وشاركه فى الأغنية حسون، كان قد طرح النجم سامو زين أحدث أغانيه التي تحمل اسم "القبول نعمة" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.

وطرح مؤخرًا أيضا المطرب سامو زين، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الحب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الأبرص

