لما الصيف وصل".. مفاجأة جديدة لروبي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلقت النجمة روبي مفاجأة صيفية جديدة قبل قليل من خلال أغنية جديدة باسم "لما الصيف وصل" بمشاركة مطرب الراب ليجي سي بالطابع الصيفي الرشيق كعادة روبي خلال مواسم الصيف الماضية.

الأغنية الجديدة تقدمها روبي على طريقة الدويتو من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، كما تقدمها كإعلان تجاري لأحد البنوك وتطلقها عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.



وتعيش النجمة روبي حالة من النجاح الكبير؛ حيث أطلقت مؤخرا أغنيتها "تاني" مع النجم أحمد سعد على طريقة الفيديو كليب من ألبوم "بيستهبل" وحققت نجاحا كبيرا وتصدرت التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.



وبدأت روبي سلسلة من الحفلات بالساحل الشمالي تستكملها خلال الأيام القادمة داخل مصر وبعدد من الدول العربية.