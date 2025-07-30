نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد براءتها.. وفاء عامر تعلق "ربنا دايمًا بيختبرنا عشان يجهزنا لفرحة تستاهل الصبر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد ازمتها الاخيرة، عبرت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بعد إعلان وزارة عن براءتها، موجهة رسالة لجمهورها بعد أزمتها ومزاعم بتورطها في تجارة الأعضاء.



وعلقت وفاء عامر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة:"ربنا دايمًا بيختبرنا عشان يجهزنا لفرحة تستاهل الصبر".



وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية لموقع وزارة الدخلية المصرية بيان جاء فيه "فى إطار تقدم إحدى الفنانات ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد سيدة "تدعى إنتسابها لإحدى العائلات" لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بقيامها بالاتجار فى الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى".

وتابعت: "عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكورة (صانعة محتوى بمواقع التواصل الإجتماعى - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وذلك حال تواجدها بمحافظة الإسكندرية وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتواء أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج") وبمواجهتها أقرت بإختلاقها تلك الإدعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية".