نهال طايل تنعي لطفي لبيب وتكشف كواليس مقابلتها معه: تغيرت أسئلتى كامله إحترامًا لشخصه

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الإعلامية نهال طايل عن حزنها الشديد برحيل الفنان لطفي لبيب الذي غادر عالمنا صباح اليوم الأربعاء وسط حزن عدد كبير من محبيه وجمهوره، مؤكدة أنها تفاجأت بصفاء قلبه الأبيض وليس لديه أي عدوات مع أي شخص في الوسط الفني.

ونشرت نهال طايل صورة تجمعها بالفنان الراحل لطفي لبيب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة: رحيل الإنسان بجداره كانت بالنسبه لي حلقه خارج السياق بالمره، تفاجأت برجل قلبه أبيض فوق المعتاد عن الناس تغيرت أسئلتى كامله إحترامًا لشخص لم يكن لديه عداءات أو مشكله أو زعل من أحد على مدار كل سنوات العمل التى مر بها".



وتابعت نهال طايل حديثها قائلة: "كان مثقفًا محبًا لوطنه وراضيًا للغاية، رحمة الله عليك يا أستاذ لطفى ونرجوا منكم الدعاء".



يذكر أن الإعلامية نهال طايل أجرت مقابلة تلفزيونية مع الراحل لطفي لبيب منذ ما يقرب من عام ووقتها تصدرت الحلقة على مؤشر البحث جوجل بسبب تصريحاتها فضلا عن مكالمة عدد من النجوم له خلال وجوده ضيفًا في البرنامج أبرزهم صلاح عبدالله وكريم فهمي وصبري فواز.



وفُجع الوسط الفني المصري صباح اليوم الأربعاء، بنبأ وفاة الفنان الكبير لطفي لبيب عن عمر ناهز الـ78 عامًا، بعد صراع مرير مع المرض، دخل خلاله العناية المركزة مرتين في أقل من أسبوع، على خلفية إصابته بالتهاب رئوي حاد لم تتحمله حالته الصحية المتدهورة.

وكان لطفي لبيب قد نُقل إلى المستشفى قبل أيام، إثر مضاعفات صحية طارئة، وسط اهتمام واسع من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، خاصة بعد أن صرّح الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أن الفنان الراحل لم يلتزم تمامًا بتوصيات الأطباء، واستمر في الحديث مع من حوله رغم وضعه الحرج، تعبيرًا عن امتنانه لمحبة الناس، وهو ما أدى إلى تدهور حالته مجددًا.