اليوم الدكتورة هويدا مصطفي عضو لجنة الرصد الاعلامي لانتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٥ ببرنامج هنا ماسبيرو

القاهرة - محمد ابراهيم - استكمالاُ لحلقات التغطية المستمرة لانتخابات مجلس الشيوخ من خلال برنامج هنا ماسبيرو يستضيف البرنامج الاستاذة الدكتورة هويدا مصطفي عضو لجنة المتابعة والرصد الاعلامي لانتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٥ وعميد كلية الاعلام الاسبق اليوم الاربعاء ٨مساء علي شاشة القناة الثانية في لقاء حول اللجنة ومهامها وابرز التحديات وكيفية تقيبم الاداء الاعلامي كما تحدثت عن ضرورة المشاركة في الانتخابات وكيفية تحفيز المواطنين من قبل وسائل الاعلام وغيرها من الموضوعات الهامة في اطار انتخابات مجلس الشيوخ باعتباره احد اهم الخطوات لاستكمال الدولة مؤسساتها الدستورية.

و الحلقة من اعداد ولاء شعراوي رئيس تحرير سوزي ابراهيم مقدم البرنامج دكتور خالد سعد اخراج اشرف عبد المحسن.

يذكر ان الدكتورة هويدا مصطفي استاذ الاعلام بجامعة القاهرة احد اعضاء لجنة الرصد والمتابعة بالهيئة الوطنية للاعلام ..دكتورة هويدا مصطفي نالت جائزة الدولة للتفوق من المجلس الاعلي للثقافة في العلوم الاجتماعية شغلت العديد من المناصب تقديرا لعطاءها المتميز فتولت رئاسة قسم الاذاعة والتليفزيون بكلية اعلام ج القاهرة وعميد المعهد العالي للاعلام ورئيس قسم الاذاعة والتليفزيون ا بكلية الاعلام ٦اكتوبر ورئيس قسم الاذاعة والتليفزيون بالاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام ورئيس مركز التدريب والتوثيق الاعلامي بكلية الاعلام جامعة القاهرة وعميد المعهد الدولي العالي للاعلام باكاديمية الشروق اضافة لعضويتها عدد من اللجان العلمية المتخصصة.