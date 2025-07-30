نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقه.. تامر شلتوت ينعي لطفي لبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ قليل، النجم لطفي لبيب عن عمر يناهز 78 عام، بعد صراع طويل مع المرض، بعد الإعلان عن تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، ونقله إلى العناية المركزة وهو في حالة فقدان للوعي، إثر نزيف حاد في الحنجرة تسبب في التهاب رئوي شديد، مما أدخله في مرحلة حرجة تهدد حياته.

ونعى الفنان تامر شلتوت الراحل لطفي لبيب عبر الصفحة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون

وفاة الفنان الكبير / لطفى لبيب.. اللهم أغفر له وأرحمه والهم أهله الصبر والسلوان، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفنان لطفي لبيب غدًا من كنيسة ماري مرقس بمصر الجديدة، وأن يتم تحديد موعد ومكان العزاء خلال الساعات المقبلة بالتنسيق مع أسرته ونقابة المهن التمثيلية.

سبب وفاة لطفي لبيب

ونُقل الفنان الراحل لطفي لبيب خلال الأيام الماضية إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت إلى تدهور حالته بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة، وتداولت بعض الأقاويل بفقدانه للوعي.

وكان قد أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية أن حالة الفنان حرجة جدًا، مطالبًا جمهوره بالدعاء له في هذه الأوقات العصيبة، مؤكدًا أن الأسرة والفريق الطبي يواجهون وقتًا بالغ الصعوبة.