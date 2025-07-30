نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا نعى ادوارد وفاة لطفي لبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان ادوارد الفنان لطفي لبيب وذلك من خلال حسابه على موقع فيسبوك وكتب ادوارد:'ياما اشتغلنا سوا سنين وسنين يا ما نصحتني وعلمتني اكيد انت في مكان احسن من اللي احنا فيه الله يرحمك يا حبيبي ويصبر عيلتك

#لطفي_لبيب".

رحل عن عالمنا منذ قليل، النجم لطفي لبيب بعد صراع طويل مع المرض، بعد الإعلان عن تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، ونقله إلى العناية المركزة وهو في حالة فقدان للوعي، إثر نزيف حاد في الحنجرة تسبب في التهاب رئوي شديد، مما أدخله في مرحلة حرجة تهدد حياته.

ونُقل الفنان الراحل لطفي لبيب خلال الأيام الماضية إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت إلى تدهور حالته بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة، وتداولت بعض الأقاويل بفقدانه للوعي.

وكان قد أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية أن حالة الفنان حرجة جدًا، مطالبًا جمهوره بالدعاء له في هذه الأوقات العصيبة، مؤكدًا أن الأسرة والفريق الطبي يواجهون وقتًا بالغ الصعوبة.