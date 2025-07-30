نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الفنزويلي: أحمد رضا أبدع في ملامح بوليفار وتشافيز. والتمثالان سيُعرضان دائمًا في السفارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهدى الفنان التشكيلي أحمد رضا، تمثالًا فنيًا للرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز، إلى سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالقاهرة، وذلك تقديرًا لدوره التاريخي.

وأعرب السفير الفنزويلي بالقاهرة، ويلمر أومار بارينتوس، عن بالغ سعادته بالهدية التي تلقاها من الفنان التشكيلي المصري أحمد رضا، والتي تمثلت في تمثالين منحوتين للقائد سيمون بوليفار والرئيس الراحل هوجو تشافيز، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال الفنية ستُعرض بشكل دائم داخل مقر السفارة الفنزويلية.

وقال السفير بارينتوس خلال مراسم تسلم التمثالين: "أشعر بالفخر كمواطن فنزويلي أن أرى فنانًا مصريًا، لم يسبق له زيارة فنزويلا أو التعرف مباشرة على سيمون بوليفار أو تشافيز، ينجح في تصميم تمثال بهذه الحرفية والدقة في الملامح، وأشكرك باسم الشعب الفنزويلي على هذه الهدية".

وأضاف السفير الفنزويلي أن التمثالين سيُوضعان في مكان استثنائي داخل مقر السفارة، مؤكدًا بسخرية لاذعة: "أدعُ الله ألا يصل اليمين المتطرف للسفارة، لأن أول شيء سيختفي وقتها سيكون هذان التمثالان".

ومن جانبه، أعرب الفنان التشكيلي أحمد رضا عن سعادته بتقدير السفارة لعمله الفني، مشيرًا إلى أن شخصية السفير كانت مصدر إلهام له خلال مراحل تنفيذ العمل.

وقال رضا، "السفير بارينتوس رجل مُلهم، وكان سببًا في قراءتي المتعمقة عن القائد سيمون بوليفار والرئيس الراحل هوجو تشافيز، مؤكدًا أن هذه التجربة كانت ثرية فنيًا وثقافيًا بالنسبة لي".

وتأتي هذه اللفتة الفنية في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر وفنزويلا، وفتح مجالات للتبادل الإبداعي والمعرفي بين الشعوب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته سفارة فنزويلا أمس الإثنين بالقاهرة، بحضور عدد من الصحفيين وأعضاء مجموعة التضامن مع فنزويلا، في إطار الاحتفال بمناسبة الذكرى الـ 242 لميلاد المحرر سيمون بوليفار، والذكرى الـ 71 الميلاد القائد الراحل هوجو تشافيز، إلى جانب إحياء الذكرى السنوية الأولى للنصر الشعبي في 28 يوليو.2024

وشهد المؤتمر كلمات ومداخلات تؤكد على عمق العلاقات بين الشعبين المصري والفنزويلي، والدور المستمر لفنزويلا في الدفاع عن السيادة والاستقلال، ودعمها لقضايا العدالة الاجتماعية في أمريكا اللاتينية والعالم.