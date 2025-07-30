لمسات فنية لريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقي العربية ترتدي قفاز الإجادة بإستاد الأسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم -

إستمرت فعاليات الماراثون الإبداعى صيف الأوبرا 2025 الذى تنظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع محافظة الأسكندرية ويقام لأول مرة بإستاد الأسكندرية الرياضى الدولي حيث عُقدت منافسات غنائية قادها المايسترو أحمد عامر وجمعت بين النجمة ريهام عبد الحكيم وشباب الموسيقي العربية بالأوبرا.

أبرز الفقرات

فعلي مضمار الإبداع قاد المايسترو أحمد عامر الأمسية بثقة، وبإشاراته الحازمة وحسه الفني وجه طاقم الفرقة بمهارة ليحقق تناغمًا مثاليًا بينهم، كما نجحت النجمة ريهام عبد الحكيم فى صنع لمسات فنية أضافت رونقًا خاصًا لنخبة من الأعمال التراثية والمعاصرة وبصوتها المنتمي إلي زمن الفن الجميل وبإسلوبها الفريد تغنت بـ التوبة، أنا بعشقك، اه يا أسمرانى اللون، أكدب عليك، بتونس بيك، بتسأل ليه على، توبى، جاى على بإلى، جانا الهوى، ريح قلبى معاك، شكله طيب، على صوتك، فيها حاجه حلوة، لولا الملامة، مالى، نسم علينا الهوى، وحشتنى، غنى لى شوى وسيرة الحب.

نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا

قبلها إرتدى نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا محمد حسن، فرح الموجي ومحمد الخولي قفاز الإجادة وبنضارة وطاقة الشباب تفوقوا في آداء مجموعة من المؤلفات الجماهيرية الشهيرة كان منها على الضحكاية، عمار يا إسكندرية، سواح، أما براوة، حنا السكران، الليلة يا سمرا، إتحدى العالم، قلبى عشقها وغيرها.

صيف الأوبرا 2025

جدير بالذكر أن صيف الأوبرا 2025 بإستاد الأسكندرية يأتى كتجربة فنية مبتكرة تسعى لترسيخ رسالة وزارة الثقافة ودار الأوبرا الخاصة بنشر ألوان الفنون الجادة فى المجتمع وتعزيز أهداف تطوير الوعي وبناء الإنسان.