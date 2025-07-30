نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. عاطف سالم مخرج الواقعية الذي غيّر وجه السينما المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة واحد من أهم مخرجي السينما المصرية، المخرج الكبير عاطف سالم، الذي رحل عن عالمنا في 30 يوليو عام 2002، بعد مسيرة فنية حافلة استمرت لعقود، قدّم خلالها أعمالًا تركت بصمة لا تُنسى في وجدان الجمهور المصري والعربي.

يُعد سالم من رواد المدرسة الواقعية، وساهم في ترسيخ حضور الطبقة المتوسطة والهموم الاجتماعية على شاشة السينما، بأسلوب بسيط وعميق في آنٍ واحد.

نشأة مبكرة وبدايات فنية واعدة

وُلد عاطف سالم في 23 يوليو عام 1927، بمدينة السودان لأبوين مصريين، قبل أن ينتقل في طفولته إلى القاهرة، حيث شُغف بعالم السينما مبكرًا.

التحق بمعهد السينما وعمل في البداية مساعدًا لعدد من كبار المخرجين، ما ساعده على اكتساب خبرات واسعة أهلته ليكون أحد الأسماء البارزة في الإخراج السينمائي خلال فترة الخمسينيات وما بعدها.

التعاون مع نجيب محفوظ وأعمال خالدة

كان لعاطف سالم تعاون مميز مع الأديب العالمي نجيب محفوظ، حيث أخرج له أفلامًا عدّة تُعد من علامات السينما المصرية، أبرزها "جعلوني مجرمًا" الذي لعب فيه فريد شوقي دورًا محوريًا، وكان الفيلم نقطة تحول في مسيرته كممثل، كما أخرج "صراع في النيل" و"خان الخليلي"، وتمكن من تقديم أعمال تجمع بين العمق الأدبي والبُعد الإنساني.

"أم العروسة" و"الحفيد": أسرة مصرية على الشاشة

من أشهر أفلام عاطف سالم التي بقيت خالدة في ذاكرة الجمهور، "أم العروسة" و"الحفيد"، حيث قدّم فيهما صورة صادقة ومؤثرة عن الأسرة المصرية وتفاصيلها اليومية، بلغة سينمائية ناعمة وواقعية.

هذان الفيلمان أصبحا مرجعًا في تناول قضايا الأسرة والمجتمع، وما زالا يحظيان بإعجاب الأجيال الجديدة حتى اليوم.

مكتشف النجوم.. من بينهم نبيلة عبيد

لعب عاطف سالم دورًا مهمًا في اكتشاف عدد من النجوم الذين أصبحوا لاحقًا من رموز السينما، وأبرزهم الفنانة نبيلة عبيد، التي منحها أولى فرصها الفنية من خلال فيلم "مفيش تفاهم" وقد جمعته بها لاحقًا علاقة زواج قصيرة، لكن التقدير المهني بينهما استمر طوال حياته.

جوائز وتكريمات مستحقة

نال عاطف سالم العديد من الجوائز والتكريمات على مدار مسيرته، من بينها

جائزة الدولة للتفوق في الفنون

عام 1999 من المجلس الأعلى للثقافة، تقديرًا لإسهاماته السينمائية الهامة، كما شاركت أفلامه في مهرجانات دولية، وحققت حضورًا مميزًا خارج حدود الوطن العربي، خاصة في مهرجان موسكو السينمائي.

وفاته وإرثه الفني

في مثل هذا اليوم، 30 يوليو عام 2002، توفي المخرج القدير عاطف سالم عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد أن قدّم للسينما ما يزيد على 30 فيلمًا ما بين الواقعية والاجتماعية والدرامية.

وبرحيله، فقدت السينما المصرية أحد أعمدتها الأساسية، لكن إرثه الفني ما زال حاضرًا بقوة في ذاكرة الفن العربي.