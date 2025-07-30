أسعار رمزية وخيارات معرفية متنوعة قِسمٌ مخصّص لـ "الكتب المخفّضة" في معرض المدينة

القاهرة - محمد ابراهيم - خصّصت هيئة الأدب والنشر والترجمة قسمًا مستقلًا للكتب المخفضة، يُقدَّم من خلاله طيفٌ واسع من الإصدارات بأسعار رمزية تناسب مختلف شرائح الزوّار، بما يسهم في تعزيز حضور الكتاب الورقيِّ في زمن التّحوّلات الرّقمية المتسارعة، في خطوة نوعية تعكس التزام معرض المدينة المنورة الدولي للكتاب 2025 بتوسيع دائرة الوصول إلى المعرفة.

قسمُ “الكتب المخفّضة”



ويتيح قسمُ "الكتب المخفّضة" للقرّاء اقتناء كتبٍ متنوِّعة في مجالات الأدب، والتاريخ، والتنمية الذاتية، والعلوم، وكتب الأطفال، إلى جانب كتبٍ باللغتين العربية والإنجليزية، في تجربة تثري خيارات الزوّار وتعكس التوجّه الشامل للمعرض نحو تلبية اهتمامات الجمهور بمختلف فئاته.



ويمثّل هذا القسمُ إحدى المحطَّات الجاذبة داخل المعرض، لما يقدّمه من قيمة مَعرفيَّة عالية بأسعار ميسّرة، وهو ما يتناغم مع أهداف الهيئة في دعم القراءة، وتشجيع اقتناء الكتاب، وترسيخ ثقافة الاقتناء المسؤول لدى العائلات والناشئة.



ويقدّم معرضُ المدينة لهذا العام تجربةً ثقافية متكاملة تمتد على مدار سبعة أيام، وتضمُّ برنامجًا ثقافيًا ثريًّا يشمل ندواتٍ فكريةً، وورشَ عمل تفاعلية، وأمسياتٍ شعرية وأدبية، بمشاركة نخبة من الكُتّاب والمثقفين المحليين والدّوليين، إضافة إلى ركنِ توقيع الكتب الذي يوفّر منصةً للتفاعل المباشر بين القرّاء والمؤلفين، ويتيح فرصةَ الاطّلاع على تجاربهم الإبداعية، في أجواء تُعزّز من مكانة الكتاب وتحفِّز على القراءة والحوار البنّاء.



وتأتي هذه المبادراتُ ضمن النّسخة الحاليّة من المعرض، الذي يستقبل زوّاره يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل.