نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإقبال كبير.. الثقافة بالمنيا تواصل فعاليات المسرح المتنقل بقرية البرجاية دعمًا للوعي المجتمعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة جهودها في نشر الوعي الثقافي والوصول بالخدمات الثقافية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وفي السياق نظم فرع ثقافة المنيا، جولة جديدة من فعاليات المسرح المتنقل بمركز شباب قرية البرجاية، بدأت بلقاء توعوي قدم بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وأوضحت خلاله الباحثة هبة أحمد، أضرار المخدرات، وطرق الوقاية منها، مع التركيز على المواد المصنعة وخطورتها الصحية.

أمسية شعرية

كما قدمت أمسية شعرية وطنية بعنوان "في حب مصر" شارك فيها الشاعر عصام سنوسي والشاعرة انتصار شاهين، ألقيا خلالها مجموعة من القصائد التي تبرز القيم الوطنية والانتماء.

ورش للفنون التشكيلية

وفي إطار الاهتمام بثقافة الطفل، نظمت ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "ارسم ولون حلمك" للفنانة رغدة علي، بالإضافة إلى ورشة رسم على الوجوه لإضفاء أجواء من البهجة للأطفال.

أشغال يدوية لتعليم المرأة

وفي سياق تمكين المرأة، أُقيمت ورشة أشغال يدوية لتعليم تنفيذ المفارش والحقائب باستخدام خيوط الشرائط، قدمتها المدربة حنان عبد التواب، وشهدت تفاعلا كبيرا من السيدات والفتيات، كما قدّمت الطفلة جنى حسن فقرة إنشاد ديني.

عرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، قدم خلاله الأطفال باقة من الأغاني المتنوعة، من بينها: "ياللي سامعنا ردد ورانا"، "أنا كتكوتة"، "واه يا عبد الودود"، "على ورق الفل دلعني"، "يا صلاة الزين"، "القلب يعشق كل جميل"، إلى جانب مجموعة من الاسكتشات والأغاني الاجتماعية الطريفة مثل "سكتش اتفضل قهوة"، "مانجا يا مانجا"، وأغنية عن السوشيال ميديا.

أقيمت الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، ونفذها قصر ثقافة المنيا، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

وشهدت حضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، ومسئولي الثقافة والشباب والرياضة ومجموعة من الأدباء والشعراء.

