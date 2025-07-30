نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تواصل الاحتفاء بثورة يوليو بفعاليات فنية وثقافية متنوعة في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان تقديم فعالياتها المتنوعة بمواقع فرع ثقافة القاهرة، بهدف ترسيخ القيم الوطنية لدى الأجيال الجديدة وتعزيز الوعي بتاريخ مصر الحديث.

عرض فني لفرقة السلام للموسيقى العربية

وشهد قصر ثقافة السلام تقديم عرض فني لفرقة السلام للموسيقى العربية، قدمت خلاله باقة من الأغاني الوطنية.

عروض ترفيهية

كما تضمنت الفعاليات عرضًا ترفيهيًا للأطفال بعنوان "الأراجوز" قدمه الفنان رضوان علي رضوان، وعرض فيلم الرسوم المتحركة "ماوكلي" للأطفال، إلى جانب ورشة رسم بعنوان "علم مصر" نفذها الفنان وليد سعد.

وفي قصر ثقافة مصر الجديدة، نظمت احتفالية ثقافية متكاملة، تضمنت أمسية شعرية لنادي الأدب برئاسة الكاتب شرقاوي حافظ، بمشاركة نخبة من الشعراء والأدباء، تناولت الثورة وإنجازاتها.

ثورة 23 يوليو.. التحول من الملكية إلى الجمهورية

كما عقد حوار بعنوان "ثورة 23 يوليو.. التحول من الملكية إلى الجمهورية"، قدمته أميرة محمد، أخصائي ثقافي بالقصر، استعرضت خلاله السياق التاريخي للثورة، ودور الضباط الأحرار، وأبرز نتائجها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

فعاليات نادي السينما

كما شهد القصر عرض فيلم تسجيلي عن الثورة ضمن فعاليات نادي السينما، وورش فنية متنوعة شملت ورشة رسم مستوحاة من ثورة يوليو، وأخرى لتعليم فنون الرسم باستخدام تقنيات الظل والنور، نفذتها الفنانة مي قنديل.

وفي إطار الفعاليات التي يقدمها فرع ثقافة القاهرة برئاسة د. ابتهال العسلي، قدم قصر ثقافة عين حلوان ورشة فنية بعنوان "علم مصر بفن الخيامية" نفذتها كل من سارة عز الدين وإيمان أحمد، ومسرح عرائس بعنوان "ثورة 23 يوليو" من تنفيذ هند رضا، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي بعنوان "الحركة المباركة" تنفيذ هدى مرسي، واختتم اليوم بفقرة غنائية قدمت خلالها مجموعة من الأغاني الوطنية تحت إشراف وتدريب الفنانة سارة محيي.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفي إطار برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة للاحتفال بالمناسبات الوطنية الكبرى.

