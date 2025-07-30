نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات متنوعة بمبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" في قصور الثقافة بالغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر تتحدث عن نفسها"، والتي أطلقتها وزارة الثقافة وتهدف إلى ترسيخ قيم التراث الشعبي داخل وجدان الأجيال الجديدة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة بمحافظة الغربية.

تراث البوادي كنوز بلادي

واستقبل قصر ثقافة المحلة الكبرى محاضرة توعوية بعنوان "تراث البوادي كنوز بلادي"، ألقاها عبد الحميد حمزة، كبير معلمي الجغرافيا بمديرية التربية والتعليم بالغربية، حيث تناول خلالها ملامح العادات والتقاليد في مناطق حلايب وشلاتين، مشيرً إلى تنوع الموروث البدوي من شمال مصر إلى جنوبها.

ولفت إلى الخصوصية الجغرافية للبادية الواقعة على الحدود المصرية السودانية، بما تحمله من تضاريس غنية تشمل الجبال والوديان والصحارى، ما منح أهلها أنماط حياة متفردة تستحق الدراسة والاحتفاء.

دور المرأة في المجتمع البدوي

كما نظم بيت ثقافة السنطة محاضرة حول دور المرأة في المجتمع البدوي، ألقت الضوء على إسهامات المرأة البدوية في تربية الأبناء وإتقانها للحرف اليدوية، بما يعكس دورها المحوري في حفظ واستمرار الثقافة المحلية.

الحياة البدوية

كما استقبل قصر ثقافة غزل المحلة مجموعة من الأطفال للمشاركة في ورشة فنية بعنوان "الحياة البدوية"، عبّر خلالها الأطفال من خلال لوحاتهم عن مشاهد الحياة في الصحراء، بدءا من البيئة والخيام وحتى طقوس الزواج والملابس والحرف التراثية.



وقدمت الفعاليات بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية والإدارة العامة للمكتبات.

المبادرة الصيفية "ارسم بسمة"

وضمن أنشطة المبادرة الصيفية "ارسم بسمة"، نفذت المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بقيادة محمد حمدي، باقة من الفعاليات الثقافية والفنية، كان أبرزها محاضرة توعوية عن الإجازة الصيفية نُظّمت بقصر ثقافة المحلة، إلى جانب أنشطة فنية متنوعة أقيمت بالمركز الثقافي لمدينة طنطا، ومسرح 23 يوليو بالمحلة، وقصر ثقافة الطفل.

كما شارك أطفال مركز أورام طنطا في ورش فنية نظّمتها ثقافة الغربية، استمتعوا خلالها بفقرات فنية وترفيهية متنوعة.

