نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة صيف 2025.. الشامي يحتفل بخطوبته في أجواء عائلية ويشوق الجمهور بإعلان "تاريخي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة مفاجئة لجمهوره، احتفل الفنان السوري الشامي مؤخرًا بخطوبته على لين شاموت، في أجواء عائلية هادئة داخل منزل العروس، وذلك قبل أيام قليلة من حفله الغنائي المنتظر في مدينة العلمين الجديدة.

ورغم تكتّمه على تفاصيل العلاقة، أثار الشامي جدلًا واسعًا بين متابعيه بعد نشره صورًا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ظهر فيها مرتديًا بدلة زفاف، مع تعليق مبهم قال فيه: "في خبر تاريخي"، مما زاد من ترقب الجمهور لخطوته المقبلة.

قصة الحب التي جمعت بين الشامي ولين شاموت ظلت طي الكتمان خلال الفترة الماضية، لتتوج الآن بخطوبة رسمية، وسط تفاعل واسع من جمهوره الذين ينتظرون إعلان الزواج خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويواصل الشامي تألقه فنيًا، حيث يستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، بالتزامن مع حفله المقرر في الساحل الشمالي نهاية يوليو الجاري. وكان قد عبّر عن سعادته الكبيرة بالغناء أمام الجمهور المصري، قائلًا بعد أولى حفلاته في مصر:"هخلص الحفلة وأروح آكل فول وطعمية وكشري.. وليا الشرف إني واقف قدام الجمهور المصري العظيم."