نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد العمروسي يتصدر تريند جوجل بعد انطلاق تصوير "وتر حساس 2".. وعودة قوية لشخصية "ياسين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر الفنان محمد العمروسي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد مشاركته جمهوره أولى الصور من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، حيث أعلن انطلاق تصوير العمل بشكل رسمي، وسط حالة كبيرة من الترقب والاهتمام من جمهور المسلسل.

ونشر العمروسي الصور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وعلّق عليها بجملة قصيرة أثارت فضول المتابعين قائلًا:"ياسين راجع من تاني.. تفتكروا هيحصل إيه؟"،في إشارة إلى عودة شخصيته التي أثارت الجدل في الجزء الأول، وشهدت تطورات درامية لافتة جعلتها من أبرز شخصيات الموسم الدرامي الماضي.

عودة مرتقبة لأحداث مشوقة

شخصية "ياسين"، التي يجسدها محمد العمروسي، كانت واحدة من المحاور الأساسية في الجزء الأول، وقد تميز أداؤه بالقوة والواقعية، ما جعله يحصد إشادات نقدية عديدة. ومن المتوقع أن يشهد الجزء الثاني تصعيدًا جديدًا في خط الشخصية، بعد أن تركت نهاية الجزء الأول الكثير من الأسئلة المفتوحة.

المسلسل يضم نخبة كبيرة من نجوم الدراما، حيث يشارك في بطولته كل من صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تقى حسام، محمد علي رزق، لبنى ونس، رانيا منصور، ومحمد العمروسي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

دعم واسع من الوسط الفني والجمهور

أثار العمروسي موجة من التعليقات الإيجابية بمجرد نشر الصور، حيث أعاد الجمهور تداولها على نطاق واسع، مبدين حماستهم لمعرفة مصير "ياسين"، في حين أبدى عدد من الفنانين والإعلاميين دعمهم له، خاصة بعد النجاحات المتتالية التي حققها في الفترة الأخيرة، والتي رسّخت مكانته كأحد الوجوه المؤثرة في الدراما المصرية.

كما تلقى دعمًا خاصًا من زوجته، المطربة مي فاروق، التي سبق ووجهت له عدة رسائل مؤثرة عبر مواقع التواصل، أكدت فيها اعتزازها بمسيرته الفنية، وكان آخرها رسالتها بمناسبة عيد الحب، حيث وصفته بأنه "الحب والأمان في حياتها".

وتر حساس.. من نجاح الجزء الأول إلى تحديات الجزء الثاني

حقق الجزء الأول من "وتر حساس" نجاحًا ملحوظًا عند عرضه، حيث تناول قضايا اجتماعية شائكة بأسلوب درامي إنساني، معتمدًا على أداء تمثيلي قوي وسيناريو متماسك، مما وضع الجزء الثاني في مواجهة توقعات مرتفعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

ويبدو من أجواء كواليس التصوير أن هناك تطورًا ملحوظًا في الإنتاج والإخراج، ما يشير إلى أن صنّاع العمل يسعون لتقديم موسم أقوى من سابقه، سواء على مستوى السرد الدرامي أو الجوانب التقنية.