نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تعود بوهج النجومية إلى شاشة السينما في 2025... عام الانطلاقة السينمائية الأقوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد النجمة يسرا لترك بصمة جديدة على الشاشة الكبيرة خلال عام 2025، حيث تخوض الموسم السينمائي بفيلمين دفعة واحدة، في خطوة نادرة تؤكد على حيويتها الفنية واستمرار عطائها المتجدد.

فيلم "الست لما"... دراما نسائية بتوقيع جماهيري

تواصل يسرا حاليًا تصوير فيلمها الجديد "الست لما"، والذي يحمل طابعًا اجتماعيًا مشوقًا من تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي، وإخراج خالد أبو غريب. الفيلم يضم نخبة من أبرز نجوم التمثيل في مصر والعالم العربي، منهم: ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، ومحمد جمعة.

من المتوقع أن يشكل "الست لما" عودة يسرا إلى نوعية الأدوار القوية التي لطالما ميّزتها، مع طرح موضوعات تمس الواقع الاجتماعي وتعكس قضايا النساء من منظور عصري وجريء.

"بنات فاتن"... يسرا في تجربة جديدة ومختلفة

وقد انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها الآخر "بنات فاتن"، من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر، ويشارك في بطولته كل من باسم سمرة، هدى المفتي، إسلام مبارك، حمدي هيكل، مصطفى شحاتة.

يقدم الفيلم معالجة سينمائية جريئة لموضوعات الجيل الجديد من الفتيات وسط مجتمع محافظ، ويُنتظر أن تطرح يسرا فيه جانبًا مختلفًا من أدائها يجمع بين الحنان والقوة، في دور يضيف إلى أرشيفها الكبير شخصيات جديدة لا تُنسى.

نجمة كل العصور... تاريخ حاضر ومستقبل لا ينضب

تأتي هذه العودة السينمائية بعد نجاح يسرا في فيلم "ليلة العيد" الذي عُرض مؤخرًا، وتناول قضايا المرأة في بيئة مغلقة على جزيرة ما، حيث واجهت الشخصيات النسائية العديد من التحديات نتيجة ظلم اجتماعي وعنف ممنهج. الفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وشاركها بطولته: ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح وآخرون.

وفي التلفزيون، كان آخر ظهور ليسرا في مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"، الذي مزج بين الكوميديا والدراما الإنسانية، وشاركها فيه شيماء سيف، غادة عادل وغيرهما، تحت قيادة المخرج عمرو صلاح وتأليف محمد ذو الفقار.

يسرا... حضور لا يخفت

بعد أكثر من أربعة عقود من النجومية المتواصلة، تؤكد يسرا في كل إطلالة أنها فنانة من طراز نادر، تجمع بين الحضور الطاغي والاختيارات الواعية. عودتها بفيلمين دفعة واحدة في 2025 ليست مجرد خبر فني، بل حدث يؤكد أن النجومية الحقيقية لا تُقاس بالعمر، بل بالقدرة على التطور والبقاء في القمة وسط أجيال متعاقبة.