نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرش قاتل وذهب مسروق.. "Fear Below" يقتحم السينمات المصرية ويشعل التوتر تحت سطح الماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبدأ اليوم الأربعاء 30 يوليو عروض الفيلم الأسترالي المنتظر "Fear Below" في دور العرض المصرية، وهو فيلم من نوعية التشويق والإثارة، تدور أحداثه في أعماق البحار، حيث تتقاطع أطماع البشر مع وحشية الطبيعة.

تدور القصة في أستراليا خلال أربعينيات القرن الماضي، حين تستعين عصابة إجرامية بفريق من الغواصين لتحديد موقع سيارة غارقة في نهر، تحتوي على سبائك ذهبية مسروقة. لكن مهمة البحث تتحول إلى كابوس، بعد ظهور سمكة قرش قاتلة، تترصّد الفريق وسط مياه معبأة بالتوتر والدماء. المفاجأة الكبرى ليست في الكائن المفترس فقط، بل في حقيقة من أرسل هؤلاء الغواصين، حين تتجلى وحشية البشر بقدر لا يقل خطورة عن الكائن الذي يهاجم من الأعماق.

أبطال الفيلم الأسترالي المنتظر "Fear Below

الفيلم من إخراج: ماثيو هولمز،تأليف: أنجيلا ليتل،إنتاج: مايكل فافيل، بيتر فلانري،تصوير: بيتر سزيلفستر

ويشارك في بطولته: هيرميون كورفيلد، جيك رايان، جاكوب جونيور ناينجول، آرثر أنجل.

وكان الفيلم قد عُرض لأول مرة في مهرجان مونستر فيست السينمائي بأستراليا في أكتوبر 2024، وحصد جائزة أفضل فيلم روائي طويل أسترالي، وسط إشادات نقدية بالأداء والإخراج وأجواء التوتر المشحونة.