نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبيلة عبيد تعود بقوة في دور شرير غير مسبوق في مسلسل "جذوة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد غياب استمر لعدة سنوات، تعود النجمة الكبيرة نبيلة عبيد إلى الساحة الدرامية من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "جذوة"، تبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة، في خطوة تُعد عودة قوية ومختلفة في مشوارها الفني.

عبيد كشفت في تصريحات صحفية أنها تقدم خلال المسلسل شخصية شريرة ولكن بأسلوب غير تقليدي، مليء بالغموض والتشويق، في تجربة وصفتها بـ"الجديدة كليًا" على مسيرتها الفنية الطويلة.

مسلسل "جذوة" ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة، حيث يتكون من 7 حلقات فقط، وتدور أحداثه بين مصر والسعودية، ضمن أجواء من الغموض والفانتازيا. العمل من إخراج خالد الحجر، وسيناريو محمد صلاح راجح، بينما كتب القصة وينتجه خالد الراجح.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم المصريين والسعوديين، أبرزهم:

حورية فرغلي، رشوان توفيق، طارق النهري، نرمين ماهر، ليلى السمان، علي السبع، بالإضافة إلى مشاركة خاصة من نجم كرة القدم السعودي سعيد العويران.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد كان مسلسل "سكر زيادة" الذي عرض عام 2020، وشاركها بطولته نادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وحقق انتشارًا واسعًا في إطار كوميدي خفيف.