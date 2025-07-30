نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يعود بـ"افتكروني مجنون" في تعاون عالمي مع فنان برازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم محمد رمضان لطرح أغنيته الجديدة "افتكروني مجنون"، والتي يتعاون فيها لأول مرة مع المغني البرازيلي Luck Muzik، وذلك مساء اليوم الأربعاء عبر جميع المنصات الموسيقية.

وشوق رمضان جمهوره إلى العمل من خلال نشر مقطع دعائي على حسابه الرسمي في "إنستجرام"، وكتب معلقًا: "افتكروني مجنون... بكرا الساعة ٤"، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه.

وتأتي هذه الأغنية ضمن سلسلة من الإصدارات التي يواصل رمضان إطلاقها خلال صيف 2025، حيث سبق له مؤخرًا طرح أغنية "الواد طالع لأبوه" بمشاركة نجله، عقب انتهاء أزمته القضائية الأخيرة. كما قدّم قبلها أغنية "ايه يا قلبي"، التي كتبها مصطفى حدوته ولحنها تاج، واعتُبرت من أبرز الأغاني الصيفية لهذا العام.

في سياق آخر، حافظ محمد رمضان على صدارته لتريند "يوتيوب" من خلال فيديو كليب "عضمضم"، وهو ثالث تعاون بصري يجمعه بالمخرج محمد يوسف "ديكس"، بعد نجاح كليبي "الجو حلو" و"أنا أنت".

وأكد "ديكس" أن الثلاثية الغنائية اعتمدت بشكل كبير على تقنيات رقمية متطورة، من بينها المؤثرات البصرية (VFX)، والرسوم ثلاثية الأبعاد (3D CGI)، والذكاء الاصطناعي (AI)، مشيرًا إلى أن العمل على هذه الكليبات تضمن تصميم نموذج رقمي لمحمد رمضان يمكن التحكم فيه لإنشاء مشاهد مبتكرة دون الحاجة للتصوير التقليدي.

كما أوضح أن إنتاج هذه الأعمال اعتمد على برامج متقدمة مثل: Cinema 4D، Substance 3D، Adobe Photoshop، وComfyUI، لصناعة تجربة بصرية غير تقليدية، خاصة في كليب "أنا أنت"، الذي وصفه بأنه "حكاية مستقبلية تُروى بلغة الفن والتكنولوجيا".