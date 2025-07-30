نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة هنيدي ومنى زكي المرتقبة تتأجل.. الجواهرجي خارج سباق السينما في اللحظات الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة مفاجئة، قرر المنتج وليد صبري تأجيل طرح فيلم الجواهرجي للنجمين محمد هنيدي ومنى زكي، والذي كان من المقرر عرضه رسميًا في دور السينما اليوم الأربعاء ورغم الترويج المسبق وترقّب الجمهور، إلا أن الشركة المنتجة فضّلت تأجيل الإطلاق لأسباب تتعلق بإعادة ترتيب جدول التوزيع السينمائي، وسط توقعات بطرحه في موعد جديد خلال الأسابيع المقبلة، لم يُحدد حتى الآن.

ويُعد فيلم الجواهرجي من أبرز الأعمال الكوميدية المنتظرة هذا العام، كونه يعيد الشراكة الفنية بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد غياب دام أكثر من 25 عامًا، منذ تقديمهما الفيلم الأيقوني صعيدي في الجامعة الأمريكية» عام 1998، والذي شكل نقطة تحول في السينما الشبابية آنذاك وحقق نجاحًا استثنائيًا في شباك التذاكر.

تدور أحداث الجواهرجي في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يُسلّط الضوء على الصراعات الزوجية اليومية ولكن من زاوية ساخرة ومواقف غير تقليدية. ويجسّد هنيدي دور صائغ (جواهرجي) يعيش تحديات كثيرة في حياته الخاصة والمهنية، فيما تشاركه منى زكي البطولة في شخصية محورية تمثل الطرف الآخر في هذا الصراع، ضمن حبكة تجمع بين الكوميديا والتشويق.

الفيلم يضم مجموعة مميزة من النجوم، منهم لبلبة، وأحمد صلاح السعدني، وتارا عماد، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، إلى جانب ظهور عدد من الوجوه الشابة. العمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويعكس روح الكوميديا المعاصرة بقالب يدمج بين الطرافة والواقعية.

ومن المتوقع أن يحظى الجواهرجي باهتمام واسع فور الإعلان عن موعد طرحه الجديد، نظرًا لثقل أبطاله وعودة التعاون بين اثنين من ألمع نجوم جيل التسعينيات، إضافة إلى جودة النص وتوليفة فريق العمل التي تجمع بين الخبرة والطاقة الشابة.