نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.... تامر حسنى يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدّر النجم تامر حسني مؤشرات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن انطلاق عرض فيلمه الجديد "ريستارت" عبر منصة Yango Play، بالتزامن مع استمراره في تحقيق نجاح كبير بدور العرض السينمائي، حيث اقتربت إيراداته من 100 مليون جنيه منذ طرحه في 29 مايو الماضي، ليواصل تامر حسني تصدّره للمشهد السينمائي والغنائي في صيف 2025.

الفيلم، الذي يجمعه بالنجمة هنا الزاهد في أول بطولة سينمائية مشتركة بينهما، حقق انتشارًا واسعًا خلال فترة وجيزة، واحتل مراكز متقدمة في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات في مصر، كما لاقى رواجًا على مستوى الوطن العربي.

"ريستارت".. قصة اجتماعية في قالب كوميدي مختلف

تدور أحداث الفيلم حول "محمد"، وهو فني هواتف بسيط يحلُم بالزواج من "عفاف"، التي تعمل مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن بعد أن يصطدم حلمهما بواقع مادي صعب، يقرران مع عائلتيهما السعي خلف الشهرة الرقمية، بالتعاون مع "الجوكر"، وهو وكيل رقمي غامض. ومع تصاعد النجاح وتحقيق الشهرة والثروة، تبدأ القيم العائلية في التآكل، ويجد الأبطال أنفسهم أمام تساؤلات وجودية حول الهوية والمبادئ.

يتميز الفيلم بمزج ذكي بين الكوميديا السوداء والدراما الاجتماعية، ويطرح بأسلوب ساخر قضايا العصر الرقمي وتأثيره على العلاقات الإنسانية، في تجربة درامية جديدة ومختلفة على مستوى الطرح والمعالجة.

نجوم الفيلم وصناعه

يشارك في بطولة "ريستارت" إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، كل من محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، وأحمد حسام ميدو.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق في ثاني تعاون لها مع تامر حسني بعد فيلم "مش أنا"، ومن إنتاج حسام حسني. وقد استغرق تطوير النص أكثر من عام ونصف، وتم بناؤه على واقعة حقيقية، مما أضفى على العمل بُعدًا واقعيًا يمس الجمهور.

تامر حسني.. نجاح سينمائي وحفل غنائي في ليلة واحدة

لم يكتفِ تامر حسني بتصدر شباك التذاكر ومنصات المشاهدة الرقمية، بل تزامن تصدّره للتريند مع إحيائه حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء اليوم الجمعة 25 يوليو، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثالثة، حيث يقدّم لجمهوره باقة من أحدث أغانيه من ألبومه الجديد "لينا معاد"، والذي طُرح قبل أيام قليلة.

ويُشارك تامر في الحفل المطرب السوري الشامي، الذي قدّم دويتو غنائيًا ناجحًا مع تامر بعنوان "ملكة جمال الكون"، ضمن أغاني الألبوم، وسط توقعات بحضور جماهيري ضخم، يُكرّس مكانة تامر حسني كنجم يجمع بين النجاح السينمائي والنجومية الغنائية في وقت واحد.

تفاعل كبير من الجمهور والنقاد

لاقى فيلم "ريستارت" إشادة من النقاد والجمهور على حد سواء، حيث اعتبره البعض واحدًا من أفضل أفلام تامر حسني من حيث النص والمعالجة، مع أداء تمثيلي ناضج يقدمه في قالب بعيد عن النمط التقليدي، كما أُشيد بجرأة المخرجة سارة وفيق في تقديم معالجة سينمائية تجمع بين الكوميديا الساخرة والدراما الواقعية.