نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة خليفة تتصدر تريند جوجل بعد إحالتها إلى محكمة الجنايات ضمن أكبر قضية تصنيع مخدرات في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدّرت الإعلامية سارة خليفة تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان رسميًا عن إحالتها إلى محكمة الجنايات ضمن قضية كبرى هزّت الرأي العام، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة المُخلقة، في واحدة من أخطر القضايا التي باشرتها النيابة العامة المصرية مؤخرًا.

ويأتي تصدّر سارة خليفة للتريند بعد صدور بيان رسمي من النيابة، إلحاقًا ببيان سابق صدر في الرابع والعشرين من أبريل الماضي، والذي أوضح أن التحقيقات الموسعة في القضية قادت إلى إحالة ثمانية وعشرين متهمًا من بينهم الإعلامية سارة خليفة حماده إلى محكمة الجنايات، لمباشرة المحاكمة عن اتهامات تتعلق بتأليف منظمة إجرامية خطيرة، تخصصت في جلب وتصنيع مواد مخدرة مُخلقة بغرض الاتجار، فضلًا عن حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

تفاصيل القضية ووقائع التحقيق

وبحسب ما كشفت عنه النيابة العامة، فإن التحقيقات الموسعة أثبتت أن المتهمين قد شكلوا منظمة إجرامية منظمة يتزعمها عدد من المتهمين الأساسيين، وكان هدفها تصنيع المواد المخدرة وترويجها، من خلال مراحل دقيقة ومتسلسلة.

وتبيّن أن بعض أفراد الشبكة الإجرامية اضطلعوا بمسؤولية استيراد المواد الخام من خارج البلاد، وهي المواد التي تُستخدم في تصنيع المخدرات المُخلقة، بينما قام آخرون بعمليات التصنيع داخل أحد العقارات السكنية التي تحوّلت إلى معمل ومخزن لتلك السموم.

أما باقي المتهمين، فقد أوكلت إليهم مهمة ترويج المواد المخدرة في عدد من المحافظات. وقد بلغ إجمالي المضبوطات أكثر من 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة المُخلقة، إلى جانب كميات ضخمة من المواد الخام الداخلة في التصنيع، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي وخطورته.

قرارات النيابة العامة الصارمة

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من أدلة وشهادات، أصدرت النيابة العامة حزمة من القرارات العاجلة، كان أبرزها:التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين،الكشف سرية حساباتهم البنكية والمصرفية،إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول،استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا لحين بدء المحاكمة

كما استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية دقيقة، من بينها محادثات نصية، وصور، ومقاطع فيديو توثق بوضوح النشاط الإجرامي للمتهمين، وقد تم استخراج تلك المواد من هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية تم ضبطها بحوزة بعضهم.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

وقد أثار ورود اسم سارة خليفة في قائمة المتهمين صدمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لكونها شخصية إعلامية معروفة، حيث تنوعت ردود الفعل بين الدهشة والاستنكار، وسط دعوات بانتظار كلمة القضاء واحترام الإجراءات القانونية لحين صدور الحكم النهائي في القضية.