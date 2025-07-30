نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|الفنان لطفي لبيب في العناية المركزة بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الأوساط الفنية والجماهيرية المصرية حالة من القلق والحزن بعد الإعلان عن دخول الفنان القدير لطفي لبيب العناية المركزة في حالة حرجة، وذلك إثر نزيف حاد بالحنجرة أدى إلى التهاب رئوي حاد أفقده الوعي.

وجاء الخبر الصادم بعد فترة قصيرة من استقرار حالته الصحية وخروجه إلى منزله، ما جعل التدهور المفاجئ أمرًا مؤلمًا لمحبّيه الذين تابعوا مسيرته الطويلة والمشرّفة في السينما والدراما والمسرح.



الفنان لطفي لبيب يفقد الوعي ويُنقل للعناية المركزة

أكدت مصادر مقربة من أسرة الفنان أن لطفي لبيب تعرض لنزيف حاد في الحنجرة، وهو ما تسبب في التهاب رئوي حاد أدى إلى فقدانه الوعي، ليُنقل بعدها مباشرة إلى العناية المركزة في حالة حرجة.

وتدهورت الحالة الصحية بعد فترة قصيرة من تحسن نسبي سمح له بالخروج من المستشفى إلى المنزل، لكن الانتكاسة المفاجئة أعادت القلق إلى قلوب جمهوره وزملائه.

مسيرة فنية ممتدة

يعد لطفي لبيب من أبرز وجوه التمثيل في مصر والعالم العربي، حيث شارك في أكثر من 100 فيلم سينمائي، بالإضافة إلى أكثر من 30 عملًا دراميًا، تاركًا بصمته في كل دور قدمه، سواء في الكوميديا أو التراجيديا أو الأدوار الوطنية.

من أشهر أعماله، دوره المميز في فيلم "السفارة في العمارة" إلى جانب النجم الكبير عادل إمام، حيث جسد شخصية السفير الإسرائيلي باحتراف كبير، ونال استحسان النقاد والجمهور.

كما تعاون مع كبار النجوم مثل مي عز الدين، حسن حسني، محمد سعد، أحمد مكي، وكان دائمًا داعمًا لنجوم الجيل الجديد، مساندًا لهم في أولى بطولاتهم.

مشاركات وطنية مشرفة

لم تقتصر مساهمات لطفي لبيب على الفن فقط، بل امتدت إلى ميدان الشرف والوطنية، حيث خدم كجندي في الجيش المصري خلال فترة حرب أكتوبر المجيدة.

وقد وثق تلك التجربة في سيناريو "الكتيبة 26" الذي كشف فيه عن تفاصيل ست سنوات من الخدمة العسكرية التي عاشها، مقدّمًا من خلاله عملًا يمزج بين الواقع الفني والتجربة الوطنية الصادقة.

مؤلف ومفكر

ابتعد لطفي لبيب نسبيًا عن التمثيل في السنوات الأخيرة، لكنه لم يبتعد عن الإبداع، إذ صرح في لقاءات إعلامية أنه قرر التفرغ للكتابة والتأليف، وقدم عددًا من المؤلفات والخواطر الفنية والإنسانية التي عكست عمق تجربته وثقافته.

آخر أعماله: فيلم "أنا وابن خالتي"

من آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان لطفي لبيب، فيلم "أنا وابن خالتي"، الذي ضم نخبة من النجوم مثل سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف: إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد.

أشرف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وكتب السيناريو والحوار عمرو أبو زيد، وأخرجه أحمد صالح.