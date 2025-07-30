نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس بطولة غادة عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المنتج الفني هاني عبد الله، عن انطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس، وشارك صور من كواليس انطلاق تصوير المسلسل، وعلق عليها قائلا: «توكلنا على الله.. انطلاق تصوير وتر حساس 2، من إنتاج المتحدة.. يا رب التوفيق والنجاح».

ابطال مسلسل وتر حساس 2

ويضم مسلسل وتر حساس 2 كلا من: غادة عادل وبجوارها محمد علاء، هيدي كرم، رانيا منصور وإلهام وجدي.

تفاصيل مسلسل وتر حساس 2

وتقدم غادة عادل بطولة الجزء الثاني، بدلًا من صبا مبارك التي قامت ببطولة الجزء الأول، ولن تجسد غادة شخصية سلمى التي قدمتها صبا مبارك فى وتر حساس من قبل، وستظهر بشخصية جديدة، كما يقدم كمال أبو رية شخصية فاشون ديزاينر وهو والد غادة عادل ضمن أحداث المسلسل.

نجاح الجزء الأول لمسلسل وتر حساس

وحقق الموسم الأول من مسلسل وتر حساس، نجاحًا كبيرًا وقت عرضه نهاية أكتوبر الماضي على منصة يانغو بلاي، وقرر صناع العمل تقديم جزء ثان منه تقوم ببطولته غادة عادل.

آخر أعمال غادة عادل

وكان اخر اعمال غادة عادل هو مسلسل المداح 5 الذي عرض في رمضان الماضي، وظهرت خلاله بدور شيطانة، ودارت أحداثه في إطار رعب تشويقي، ويتناول العمل قصة صابر المداح والذي يقدم شخصيته حماده هلال، ويدخل في صراعات دائمة مع الجن، من أجل التغلب عليهم والتخلص من شرورهم التي تهدده وتهدد أهله، فيما شهد الجزء الخامس العديد من المفاجآت.