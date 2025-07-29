يوسف معاطي: شخصية "رمضان مبروك" لم تكن لتنجح إلا مع هنيدي ونصيحتي له أن يبدأ مرحلة جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الكاتب الكبير يوسف معاطي، خلال الجزء الرابع من لقائه مع الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة، أن الفنان محمد هنيدي يُعد من أبرز نجوم الكوميديا في تاريخ مصر.

وأشار إلى أنه تعاون مع هنيدي في عدد من الأعمال السينمائية الناجحة منها "أمير البحار" و"تيتة رهيبة" و"رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، واصفًا إياه بأنه "أخف دم كوميديان"، وكان سببًا رئيسيًا في ظهور أجيال جديدة من الشباب الذين أصبحوا نجومًا بعد ذلك.

هنيدي قدّم الكوميديا دون إسفاف

وأوضح معاطي أن هنيدي جسّد شخصية امرأة مرتين، في مسرحية "حزمني يا" وفيلم "جاءنا البيان التالي"، ولم يقدم خلالها أي لفظ خارج أو مشهد مبتذل، مما يعكس احترامه لجمهوره وثقافته الكوميدية الناضجة.

عادل إمام لا يخشى الأجيال الجديدة.. وهذه الصفة تجمعنا

وتحدث معاطي عن الزعيم عادل إمام، مؤكدًا أنه لم يتأثر بظهور نجوم جدد في عالم الكوميديا، لأنه يمتلك ثقة كبيرة في إمكاناته. وقال: "دي صفة أنا والزعيم بنتشارك فيها"، في إشارة إلى الثبات والثقة في ظل التغيرات الفنية.

سميحة أيوب وليلى طاهر أضافتا قوة لأعمال هنيدي

وأشار معاطي إلى أنه كان حريصًا على إسناد أدوار للفنانات الكبيرات مثل سميحة أيوب في فيلم "تيتة رهيبة"، وليلى طاهر في "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، لما لهنّ من ثقل فني يضيف إلى جودة العمل، خاصة إلى جانب هنيدي الذي ينسجم مع الفنانين الكبار.

"رمضان مبروك" لا ينجح إلا مع هنيدي

أكد معاطي أنه لو كانت شخصية "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" قد أُسندت لممثل آخر غير هنيدي، لما حققت نفس النجاح، مشيرًا إلى أن إعادة تقديم العمل في مسلسل بعد الثورة لم تحظَ بنفس التأثير، لأن توقيت عرضه جاء في ظل أحداث 25 يناير.

نصيحة صادقة من معاطي لهنيدي: حان وقت المرحلة الجديدة

اختتم يوسف معاطي حديثه بنصيحة لهنيدي قائلًا: "أنصحه يدخل في مرحلة جديدة من مشواره الفني، وده هو التوقيت المناسب"، مشيرًا إلى أن الزعيم عادل إمام سبق أن خاض هذه الخطوة وحقق بها نجاحًا كبيرًا، وعلى هنيدي أن يفعل الشيء ذاته الآن.