في ذكرى ميلاد ماري باي باي.. من سجّانة وراقصة أفراح إلى نجمة أدوار الكوميديا الخالدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

في مثل هذا اليوم من عام 1917، وُلدت واحدة من أيقونات الفن المصري التي أضفت على الشاشة طابعًا فريدًا لا يُنسى، رغم أنها لم تكن بطلة أولى يومًا، إنها الفنانة ماري باي باي، صاحبة الأداء العفوي والطلة الكوميدية الفريدة، التي حولت القبح إلى فن، والتهميش إلى حضور طاغٍ.

في ذكرى ميلادها، نستعرض أبرز محطات حياتها، ومسيرتها غير التقليدية من وظيفة حكومية إلى نجمة أدوار ثانوية خالدة في الذاكرة.

بدايات صعبة ونشأة متواضعة

وُلدت ماري باي باي، واسمها الحقيقي بهيجة محمد علي، في 29 يوليو 1917، وسط أسرة فقيرة لم تسمح لها بترف الطفولة أو أحلام النجومية المبكرة، على الرغم من الظروف القاسية، تمكنت من تعلّم القراءة والكتابة، وهو ما اعتُبر إنجازًا في حد ذاته لفتاة نشأت في بيئة مهمشة.

من السجن إلى الأفراح درب غير تقليدي نحو الشهرة

قبل دخولها إلى عالم الفن، بدأت حياتها المهنية كسجّانة في سجن النساء، وهي وظيفة حكومية رسمية لم تكن توحي بأي ارتباط مستقبلي بالتمثيل، لكنها لم تتوقف هناك، إذ اتجهت بعد ذلك إلى العمل كـراقصة في الأفراح الشعبية، وهي الخطوة التي قرّبتها من الأضواء، ومهّدت لها طريقها نحو الفن.

اكتشاف فني على يد يوسف وهبي

جاءت نقطة التحول الكبرى عندما اكتشفها الفنان الكبير يوسف وهبي، الذي رأى فيها طاقة فنية كامنة، وقدّمها في فرقة رمسيس المسرحية، لم يمر وقت طويل قبل أن تجد نفسها تقف على خشبة المسرح وأمام الكاميرات، في تجربة فتحت أمامها أبواب السينما والمسرح.

نجمة الأدوار الثانية ولكن بحضور لا يُنسى

رغم أنها لم تتصدر يومًا بطولة الأفلام، إلا أن ماري باي باي كانت علامة مسجلة في كل عمل تظهر فيه، اشتهرت بأداء شخصية المرأة القبيحة أو غير الجذابة، لكنها قدمتها دومًا بذكاء كوميدي لا يُضاهى، فصارت مشاهدها تُنتظر وتُحفظ عن ظهر قلب.

بصمتها السينمائية والمسرحية

قدّمت الفنانة الراحلة عشرات الأعمال بين السينما والمسرح، نذكر من أبرزها: النمر، الآنسة ماما، جعلوني مجرمًا، مطاردة غرامية، كليو 99، إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين.

كما شاركت مع كبار النجوم مثل فؤاد المهندس وثلاثي أضواء المسرح، وأصبحت عنصرًا ثابتًا في الكوميديا المصرية الكلاسيكية.

رحيل هادئ بعد مسيرة صاخبة

استمرت ماري باي باي في العمل الفني حتى سنوات عمرها الأخيرة، وكان آخر أعمالها فيلم حب من ثلاثة أطراف عام 1997، نفس العام الذي رحلت فيه عن عالمنا بهدوء، في 5 أكتوبر 1997، تاركة إرثًا فنيًا غزيرًا ومكانة خاصة في قلوب الجماهير.