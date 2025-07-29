جمهور إستاد الأسكندرية يفوز بسهرة إبداعية في صيف الاوبرا 2025

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أحمد جودة - القاهرة - على أرض إستاد الأسكندرية الرياضي الدولى أطلقت وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام وبالتعاون مع محافظة الأسكندرية صافرة نهاية الجولة الثانية من فعاليات صيف الأوبرا 2025 لتعلن فوز الجمهور بسهرة إبداعية فريدة جمعت بين صوت الفنان احمد جمال وأنغام عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.

صوت الفنان احمد جمال وأنغام عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز

فوسط أجواء مبهجة إستمتع الحضور بمهارات أحمد جمال الغنائية، وبأعماله التى تحمل طابع العصر نجح في الإستحواذ علي القلوب مقدمًا إضحكى، خطير، أنا إشتريت، يلا نعيش، قسمة ونصيب، نشيد العاشقين وغيرها إلى جانب مجموعة من روائع الطرب التي إعتاد تقديمها.

أبرز فقرات نسمة عبد العزيز

سبقته أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز بفاصل موسيقي إستعرضت خلاله مهارتها فى العزف على الماريمبا وقدمت مجموعة مختارة من الألحان السريعة الرشيقة التى أعادت صياغتها لتناسب آلتها المفضلة كان منها فوجا، شط إسكندرية، صبرى قليل، فيكتورى، أكدب عليك، كماننا، يا ليالى، ماكرينا، خطفونى، حلو المكان، طالعة فى دماغى، شنكلوه، الريس كرم، مامبو، سهر الليالي وغيرها.

جاء الحفل فى إطار استراتيجية وزارة الثقافة ودار الأوبرا الهادفة إلى إستثمار الأماكن غير التقليدية لتقديم ألوان الإبداع المتنوع وتعزيز حضور الفنون الجادة فى مختلف أرجاء مصر.