وسط تفاعل وإقبال كبير.. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ثورة 23 يوليو بوادي النطرون

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد قصر ثقافة وادي النطرون احتفالية فنية، بحضور جماهيري كبير، نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفاء بالمناسبات الوطنية بمحافظات الجمهورية.

الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة

استهلت الفعاليات بعزف السلام الوطني، أعقبه كلمة وائل الشبكي، مدير قصر ثقافة وادي النطرون، قدم خلالها التهنئة للحضور بمناسبة ذكرى الثورة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تعزيز الوعي الوطني لدى النشء والشباب.

فرقة طلائع الأنفوشي للفنون الشعبية

وأحيت فقرات الحفل فرقة طلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى ديشا، حيث قدمت باقة من الأغاني الوطنية، منها: "وطني"، "خلي السلاح صاحي"، "حلاوة شمسنا"، "صعيدي"، إلى جانب فقرة التنورة التراثية، وذلك وسط أجواء احتفالية مبهجة وتفاعل كبير من الحضور.

برامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي

واختتمت الفعاليات، التي نفذت ضمن برامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، بتكريم الطلاب المتفوقين من أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، في لفتة رمزية لدعم التفوق وتشجيع النماذج الشابة في يوم يحتفي بالكرامة الوطنية والتحول المجتمعي.