يوسف معاطي: سمير غانم لن يتكرر وأكثر كوميديان يضحك عادل إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الكاتب والمؤلف الكبير يوسف معاطي في الجزء الرابع من لقاءه التليفزيوني مع الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، إن الفنان سمير غانم كوميديان لن يتكرر وفنان عظيم، وكان يحفظ جيدًا دوره ويضيف له.

ماذا قال يوسف معاطي عن سمير غانم وياسمين عبد العزيز

وأضاف: هو كوميديان مالوش مثيل، وأكثر كوميديان بيضحك عادل إمام هو سمير غانم.

وأضاف الفنانة ياسمين عبد العزيز في فيلم "الثلاثة يشتغلونها" وكانت رائعة وهي ممثلة كبيرة جدًا.

وتابع: وأعتقد أن الفنان مش سياسي والفنان عبارة عن حالة من المشاعر، وأعتقد أننا في هذه المرحلة وفي تلك الظروف، نحتاج إلى الصبر، ولا يعقل أن لا يكون هناك عمل درامي يتحدث عن الصبر وقيمته وأهميته.

الدراما المصرية

وأشار إلى أن بلدنا في ظل تلك الظروف تحتاج إلى دراما تقدم قيم للناس وأفكار نبيلة، ونحتاج إلى الاهتمام والتأكيد على تلك الرسائل من خلال الدراما.

وأيضًا لا بد أن يكون هناك بناء في الحوار وأن تكون هناك جمل وألفاظ راقية في السيناريو والحوار.

عودة يوسف معاطي

وفي الختام أوضح يوسف معاطي أنه سيعود مرة أخرى إلى الدراما والسينما، معلقًا: “في فترة غيابي خارج مصر كان الاستاذ عمرو الليثي دائم الاتصال بي، وعمرو الصيفي ابن المخرج حسن الصيفي، والفنان عماد زيادة، والإعلامي نشأت الديهي وكان دائم السؤال عني، والأستاذ الصحفي الكبير محمود مسلم”.