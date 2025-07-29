في أجواء صيفية مبهجة.. إقبال كبير على فعاليات الثقافة في المسرح المتنقل بمركز شباب البرجاية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت قرية البرجاية بالمنيا، فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، ضمن أنشطة المسرح المتنقل، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي الثقافي والفني بالمناطق الأكثر احتياجا وتعزيز التواصل المجتمعي.

ندوة توعوية عن الإسعافات الأولية

بدأت الأنشطة بعزف السلام الوطني، أعقبه تنظيم ندوة توعوية عن الإسعافات الأولية، قدمها متطوعون من جمعية الهلال الأحمر، حيث هدفت الندوة إلى زيادة الوعي بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة قبل وصول الخدمات الطبية المتخصصة.

أمسية شعرية

كما أُقيمت أمسية شعرية بمشاركة نخبة من شعراء المنيا، منهم: سعد الدين مخلوف، عبد الرحمن سلامة، إبراهيم ضاحي، ياسر خليل، وقدموا باقة من القصائد المتنوعة بين الفصحى والعامية، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وضمن الفعاليات الفنية المصاحبة، نفذت ورشة طباعة بالاستنسل قدّمها الفنانان وائل شطبي ورغدة علي، إلى جانب ورشة أشغال يدوية في إطار تمكين المرأة ودعم المهارات الحرفية، قدمتها حنان مخلوف، وشهدت تفاعلا من السيدات والفتيات المشاركات.

قدمت الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، وقصر ثقافة المنيا.

وحضر فعاليات القافلة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، منهم: محمد بشر، مدير مركز شباب البرجاية، عبد الرحمن علي، رئيس مجلس قرية البرجاية، إلى جانب عدد من أهالي القرية الذين تفاعلوا بحفاوة مع الفعاليات المتنوعة.

ثقافة المنيا للموسيقى العربية

واختتمت بعرض فني قدمته فرقة قصر ثقافة المنيا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو بليغ حمدي، والتي أطربت الجمهور بمجموعة مختارة من الأغاني الوطنية والعربية منها: "ألف ليلة وليلة"، "أما براوة"، "بهية"، "اوعى تكون بتحب يا قلبي".