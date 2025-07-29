نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأغاني الوطنية.. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ثورة 23 يوليو في أسيوط وسط إقبال كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالية فنية بفرع ثقافة أسيوط، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفاء بالمناسبات الوطنية بمحافظات الجمهورية.

احتفالية فنية بفرع ثقافة أسيوط

انطلقت الفعاليات من قصر ثقافة أسيوط، بحضور جمال عبد الناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وخالد خليل مدير عام فرع ثقافة أسيوط، والكاتب المسرحي حسام عبد العزيز، والدكتورة صفاء حمدان مدير القصر، وقدم فقرات الحفل الأديب رأفت عزمي، وسط حضور جماهيري كبير.

أبرز الفقرات

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، أعقبه كلمة لمدير عام الإقليم، هنأ خلالها الحضور بمناسبة ذكرى الثورة، مشيرا إلى التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية، ومؤكدا أهمية دور الثقافة في بناء الإنسان وتعزيز قيم المواطنة والانتماء، ومشيدا بجهود وزارة الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية من خلال أنشطتها المتنوعة.

فرقة أسيوط للفنون الشعبية

وقدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى، مجموعة من اللوحات الفلكلورية التي عكست التراث الشعبي المتنوع لمحافظة أسيوط، وشهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور، تلتها فقرة غنائية قدمتها فرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، حيث قدمت باقة من الأغاني الوطنية والطربية، منها "مشربتش من نيلها" و"النجمة قالت للقمر" و"ابني حبيبي" و"يا حبيبتي يا مصر".

ورش فنية

وشهد اليوم تنفيذ ورشة رسم للأطفال قدمتها الفنانة ريتا توفيق، وورشة خزف قدمها الفنان إبراهيم حسين، بالإضافة إلى معرض فن التزجيج الذي ضم أعمالا من نتاج الورشة التي شارك فيها الدكتور محمود رشدي، المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة بالجامعة المصرية الروسية.

واختتمت الفعاليات بأمسية شعرية شارك فيها عدد من شعراء وأدباء ومثقفي أسيوط، من بينهم الشاعر رأفت عزمي والكاتبة غادة محمد محمود.