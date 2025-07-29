نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آدم الشرقاوي يعود للأضواء بمفاجأة فنية مع نجمة الزمن الجميل نبيلة عبيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد فترة غياب قصيرة بسبب وعكة صحية ألمّت به إثر إصابته بجلطة في القدم، قرر النجم الشاب آدم الشرقاوي كسر حاجز التوقف والعودة بقوة إلى الساحة الفنية من بوابة مسلسل جديد يجمعه بالنجمة نبيلة عبيد.

وكشف مصدر مقرّب من صناع العمل أن آدم الشرقاوي وقّع رسميًا على المشاركة في المسلسل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تعكس إصراره على مواصلة مشواره الفني رغم التحديات الصحية.

ويأتي هذا التعاقد بعد سلسلة من النجاحات التي حققها آدم، أبرزها مشاركته اللافتة في مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة مع النجمة يسرا، وهو العمل الذي كتبه محمد ذو الفقار وأخرجه عمرو صلاح، وشارك فيه نخبة من النجوم منهم شيماء سيف ومحمد ثروت ومايان السيد. كما لا يمكن نسيان انطلاقته القوية في مسلسل لعبة نيوتن أمام النجمة منى زكي، والذي شكل نقطة تحول كبيرة في مسيرته الفنية بإدارة المخرج تامر محسن.

وعلى صعيد السينما، كان آخر ظهور له من خلال فيلم 5 جولات، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج مازن أشرف، وشاركه البطولة كل من نور النبوي وماجد المصري وداليا شوقي والراحل مصطفى درويش.

أما النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، فكان آخر أعمالها الدرامية سكر زيادة، بمشاركة نادية الجندي وهالة فاخر والراحلة سميحة أيوب، وهو العمل الذي أعادها إلى الشاشة بعد فترة غياب طويلة، وأكد أن بريقها لا يزال حيًّا في قلوب جمهورها.