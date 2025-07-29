محمد منير يشعل الحماس ببرومو "أنا الذي".. ويستعد لحفل استثنائي بمهرجان العلمين مع رامي جمال

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، البرومو التشويقي لأغنية جديدة بعنوان "أنا الذي"، للنجم الكبير محمد منير، وذلك ضمن استعدادات الشركة لطرح ألبومه الغنائي المرتقب خلال موسم صيف 2025.

ورغم عدم تحديد موعد رسمي لإصدار الأغنية، إلا أن روتانا أشارت إلى أن الطرح سيكون قريبًا عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، إلى جانب المنصات الموسيقية المختلفة، ما زاد من حالة الترقب بين جمهور الكينج ومحبيه.

الكينج في "العلمين 2025"

وفي سياق موازٍ، يستعد الكينج محمد منير لإحياء واحدة من أبرز ليالي مهرجان العلمين هذا العام، وذلك يوم الجمعة 16 أغسطس 2025، على مسرح U أرينا بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشاركه الحفل النجم رامي جمال، في سهرة يتوقع أن تشهد إقبالًا جماهيريًا واسعًا.

وقد تم طرح تذاكر الحفل رسميًا عبر موقع "تذكرتي"، لتبدأ رحلة انتظار الجمهور لموعد اللقاء المنتظر مع صوت يعتبره كثيرون ذاكرة موسيقية خاصة في الوجدان العربي.

"ملامحنا" وعودة الألبوم المنتظر

وكان منير قد قدّم خلال شهر يونيو الماضي أغنية "ملامحنا"، والتي أطلقتها روتانا على شكل فيديو كليب، ظهر خلاله جالسًا بهدوء، في مشهد استدعى ملامحه الشابة بصورة أرشيفية، ما ترك انطباعًا حميميًا لدى المتابعين، واعتبره كثيرون رسالة وجدانية من فنان يُجيد التعبير بالصوت والصورة معًا.

تفاصيل ألبوم محمد منير الجديد

ويُعد الألبوم الجديد المرتقب من أهم إنتاجات روتانا لهذا العام، إذ يضم مجموعة من الأغاني التي تم تنفيذها بعناية فائقة، ويشارك فيه نخبة كبيرة من صناع الأغنية في مصر والعالم العربي.

كلمات الأغاني حملت توقيع شعراء بارزين مثل:هالة زيات،مصطفى حدوتة،منة القيعي،تامر حسين،كوثر مصطفى

أما الألحان فشارك فيها:أحمد زعيم،عزيز الشافعي،إيهاب عبد الواحد،محمد رحيم (في مشاركة تُعد تكريمًا خاصًا لرحيله)

وفي جانب التوزيع الموسيقي:عمرو عبد الفتاح،أسامة الهندي،أمير محروس (الذي تولى مهمة الـMix & Master)

ويجري التخطيط لطرح أغاني الألبوم بشكل متتالٍ عبر المنصات الرقمية، بما يتماشى مع طبيعة استهلاك الموسيقى الحديثة، ويضمن الوصول السريع لجمهور الكينج في مصر والعالم.

تكريم رسمي في لحظة خاصة

وفي لفتة إنسانية راقية، قام وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بزيارة خاصة إلى منزل الفنان محمد منير، لتسليمه درع "يوم الثقافة المصرية"، وذلك بعد أن حالت ظروفه الصحية دون حضوره حفل التكريم الرسمي بدار الأوبرا.

التكريم عكس حجم التقدير الذي يحظى به منير، ليس فقط كصوت غنائي استثنائي، بل كأحد رموز الفن والثقافة في مصر والعالم العربي.