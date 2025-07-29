نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر تتصدر تريند جوجل.. وتؤكد "حملة تشويه ممنهجة ومش هسكت وكل من شارك يحاسب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدّرت النجمة وفاء عامر مؤشرات البحث على "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد أول ظهور رسمي لها للرد على اتهامات خطيرة لاحقتها خلال الأيام الماضية، ووصفتها بأنها "حملة ممنهجة لتشويه سمعتها وضربها نفسيًا وإعلاميًا"، بعد أن زُجّ باسمها في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية، في واقعة أثارت صدمة كبرى في الوسط الفني والجماهيري.

وفي منشور قوي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قالت وفاء: "ربنا مش بس بيقف مع المظلوم.. ده بينتقم له في الوقت الصح وبالطريقة الصح".

رسالة محمّلة بالثقة والتحدي، وجهتها إلى كل من حاول النيل من تاريخها الطويل ومكانتها في الساحة الفنية، مؤكدة أن ما تتعرض له "ليس مجرد شائعة عابرة، بل خطة مدروسة لاختيار نجمة ذات تأثير شعبي كبير، وضربها في صميمها".

وفي أول مداخلة هاتفية لها بعد الأزمة، ظهرت الفنانة المصرية عبر برنامج "الستات" على قناة النهار، لتكشف مزيدًا من التفاصيل عن شعورها وقراءتها للأحداث، قائلة: "أنا من أكتر الفنانين متابعة على تيك توك، ورغم إني مش بظهر كتير، بس بظهر وقت الجد، وقت ما بيكون في قضية إنسانية بتستحق".

وذكّرت عامر بدعمها الإنساني لحالات عديدة، من بينها الطفل "علي محمد دوشين" المصاب بمرض نادر، مؤكدة أن اختيارها كهدف للشائعة لم يكن عشوائيًا، بل رسالة مبطّنة موجهة إلى كل فنان حرّ لا يساوم على مواقفه.

وأضافت: "اللي حصل ده مش صدفة.. دي ضربة منظمة للقوى الناعمة المصرية. إن حد يشوه فنانة بالشكل ده ويقعد يتكلم عنها بهتانات كبيرة زي دي، يبقى في حد عايز يوقع الفن كله، مش بس وفاء عامر".

وفي تعليق مباشر على الموقف النقابي، أكدت وفاء أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، كانت وما زالت درعًا حاميًا لكل فنان يتعرض للظلم، وقالت: "نقابتنا مش هتسكت، ومش هنسمح إن فنان يبقى مستباح كده، إحنا مش لوحدنا".

الجدل لم يتوقف عند هذا الحد. فقد جرى أيضًا الزجّ باسم وفاء عامر في قضية أخرى ذات طابع اجتماعي حساس، تتعلق بـ فتاة شابة تدّعي نسبها للفنانة المعتزلة إيمان الطوخي والرئيس الأسبق حسني مبارك، وهي القضية التي أثارت ضجة كبرى على السوشيال ميديا.

وردّت وفاء على الأمر بوضوح وغضب قائلة: "أنا مالي ومالهم؟ ليه اسمي يندمج فجأة في الحكاية؟ وليه كل الصمت ده من إيمان الطوخي؟ لازم تقول مش بنتي، حتى لو معتزلة أو محجبة في قضايا ما ينفعش السكوت فيها، خصوصًا لما اسم فنانة بيتربط بحاجة كبيرة زي دي".

وأكدت عامر أنها لن تسعى للتواصل مع إيمان الطوخي، معتبرة أن الأمر "أصبح شأنًا عامًا، والرأي العام له حق يسمع الحقيقة من أهلها"، وطالبت بمواقف واضحة ممن يُزجّ باسمهم في مثل هذه القضايا.

وفي ختام تصريحاتها، وجهت وفاء رسالة واضحة إلى من يقف خلف الحملات ضدها: "أنا ست مصرية حرة، وبنت راجل جدع، ومش هسكت.. واللي شارك في الحملة دي هيتحاسب، قضائيًا وإعلاميًا ومجتمعيًا. اسمي مش لعبة، وتاريخي مش ورقة تتقطع".

ظهور وفاء عامر القوي، وردها الحازم، أعاداها إلى صدارة المشهد، وجعل منها حديث الساعة على مختلف المنصات، وسط سيل من رسائل الدعم من جمهورها وعدد كبير من النجوم الذين رفضوا الزجّ باسمها في قضايا "تمس الشرف والمصداقية"، وأكدوا أن "وفاء ليست فقط ممثلة موهوبة، بل أيقونة للالتزام والشهامة والكرامة الفنية".

وفي زمن تتبدل فيه المواقف سريعًا، اختارت وفاء أن تواجه وترد وتُحاسب، لتعلن بوضوح: "مش كل فنان صامت يعني ضعيف.. ومش كل حملة بتكسر، في حملات بتخلّي الإنسان يطلع أقوى من الأول".