تعرف على سر تصدر صفاء جلال تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدّرت الفنانة صفاء جلال مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كشفت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" عن تعرّضها لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. وكتبت صفاء على خاصية الـ "ستوري" تطلب من جمهورها الدعاء لها ولابنتها سلمى، قائلة: "الحمد لله ربنا قدر ولطف.. أنا وسلمى دور جامد أوي، ادعولي."

وسرعان ما انتشر المنشور كالنار في الهشيم بين محبّي الفنانة الذين أبدوا قلقهم الكبير، لا سيّما مع لهجتها التي حملت الكثير من الألم والتعب، ما جعل اسم صفاء جلال يتصدّر قائمة الأكثر تداولًا في محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط سيل من التعليقات الداعمة والدعوات بالشفاء العاجل.

جمهورها يطمئن.. وزملاؤها يتفاعلون

المتابعون والمحبون غمروا منصّات التواصل برسائل الدعم والتضامن، فيما أعاد كثير من النجوم والفنانين نشر منشورها تضامنًا معها، مؤكدين مكانتها الطيبة في الوسط الفني. فصفاء تُعرف بطيبتها وهدوئها وثقافتها الرفيعة، إلى جانب تاريخ فني طويل من التنوع والتوازن.

صفاء جلال.. من "المداح" إلى "ولاد الأبالسة"

وتأتي هذه الأزمة الصحية في وقتٍ كانت فيه الفنانة صفاء جلال تحقّق نجاحًا ملحوظًا بعد مشاركتها اللافتة في الجزء الرابع من مسلسل "المداح أسطورة العودة"، إلى جانب الفنان حمادة هلال، حيث قدمت أداءً مميزًا خطف الأنظار ونال استحسان الجمهور والنقاد. وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، منهم: فتحي عبد الوهاب، محمد دياب، سهر الصايغ، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، مي سليم، وهبة مجدي، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

كما تستعد صفاء لتصوير دورها في مسلسل "ولاد الأبالسة"، الذي يجمعها مع الفنانة تارا عماد، ويشاركها البطولة كل من: علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، سلوى عثمان، محمود عزب، سماح السعيد، سمر علام، عمر القاضي، ومحمد عبد الجواد، إلى جانب نخبة من طلبة معهد فنون مسرحية، وهو من تأليف أمين جمال وشريف يسري، وإخراج محمد أسامة.

صفاء جلال.. رصانة الحضور ودفء الموهبة

صفاء جلال ليست مجرّد ممثلة تمضي أدوارها ببساطة، بل هي اسم يحمل عمقًا وتجربة. ولدت في لبنان ودرست المسرح، وتمكنت عبر سنوات من أن تحفر لنفسها مكانة مميزة في عالم الفن العربي. بصوتها الهادئ، وملامحها الرصينة، وقدرتها على أداء الشخصيات المعقّدة ببراعة وصدق، صنعت لنفسها رصيدًا كبيرًا في قلوب الجمهور.

وفي كل ظهور لها، تؤكد صفاء أنها فنانة من طراز خاص، تحترم مهنتها وجمهورها، وتختار أدوارها بعناية، ولا تسعى للضوضاء أو البهرجة، بل للصدق الفني فقط.