نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامز جلال يتصدر تريند جوجل بعد إعلان موعد عرض فيلمه الجديد "بيج رامي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر الفنان رامز جلال مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد الإعلان عن اقتراب طرح فيلمه الجديد "بيج رامي" في دور العرض السينمائي، والمقرر إطلاقه بنهاية موسم الصيف الجاري. ويأتي هذا الاهتمام الكبير من الجمهور تزامنًا مع ترقّب واسع للفيلم الجديد، الذي يشهد عودة رامز جلال إلى السينما بإطار كوميدي غير تقليدي، يحمل بصمته الخاصة.

ويجسد رامز جلال في فيلم "بيج رامي" شخصية محورية في قصة تدور حول علاقة عاطفية تجمعه بالفنانة بسمة بوسيل، حيث تواجه هذه العلاقة سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية التي تُختبر خلالها مشاعر الطرفين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي ساخر، يعتمد على كوميديا الموقف وسرعة الإيقاع، وهي السمات التي اعتاد عليها جمهور رامز في أعماله السابقة.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، من بينهم محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر، ومن إخراج محمود كريم.

ويعد فيلم "بيج رامي" التعاون الأحدث بين رامز جلال والمخرج محمود كريم، بعد عدة تجارب ناجحة سابقة، من أبرزها فيلم "أخي فوق الشجرة" الذي تم طرحه في يناير 2023، وحقق تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، وشارك في بطولته نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وعدد من الفنانين، وكان من تأليف لؤي السيد.

ويواصل رامز جلال بهذا العمل ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، لا سيما وأنه يجمع بين النجاح السينمائي والتلفزيوني، ويحظى بجماهيرية واسعة تتابع كل جديد يقدمه، سواء من خلال أفلامه أو برامج المقالب التي اشتهر بها خلال السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يشهد فيلم "بيج رامي" إقبالًا جماهيريًا كبيرًا مع بدء عرضه، خاصة بعد حالة الترقب التي صاحبت الإعلان عن اقتراب طرحه، وتصدر اسم رامز جلال محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، في مؤشر واضح على حجم الاهتمام الجماهيري بما يقدمه من أعمال.