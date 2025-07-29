نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تواجه أشباح الماضي وماجد المصري يدخل الدوامة.. «الست لما» يفتح ملفات نسائية شائكة في ثوب سينمائي صادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ النجم ماجد المصري أولى مشاهده ضمن أحداث فيلم الست لما، والذي يجمعه مع الفنانة الكبيرة يسرا في عمل فني يُنتظر أن يترك بصمة قوية على الساحة السينمائية. الفيلم يُصوَّر حاليًا بوتيرة متسارعة تحت إدارة المخرج خالد أبو غريب، وسيناريو مشترك بين كيرو أيمن ومحمد بدوي، ومن إنتاج الثنائي ندى ورنا السبكي.

ويؤدي المصري شخصية زوج دينا الكردي، وهي إعلامية حادة الطباع، تؤدي دورها يسرا، التي تقود مركزًا نسويًا بعنوان "صوت المرأة"، وتصارع على جبهتين: المهنية والعاطفية، خصوصًا بعد أزمة داخلية تقلب موازينها وتختبر كل علاقاتها، تحديدًا مع الرجال.

الفيلم لا يكتفي بتسليط الضوء على قصة يسرا وحدها، بل يقدم مجموعة من القصص النسائية المتقاطعة، تُروى بجرأة إنسانية غير معتادة، وتُعرض من خلال شخصيات نسائية مختلفة تمرّ بتجارب قاسية، مثل شخصية "وفاء" التي تقدمها ياسمين رئيس، وهي شابة عشرينية تتعرض لواقعة تحرش عنيفة داخل سيارة أجرة تقلب كيانها رأسًا على عقب.

أما درة، فتجسد شخصية فاطمة، امرأة جميلة نشأت في ملجأ، وتُمنَى بالأمومة لكنها تصطدم بأنانية زوج يحوّل الحلم إلى لعنة، ما يجعلها تنفجر بحكاية موجعة تمثل صوت الكثير من النساء المسكوت عنهن.

«الست لما» يضم مجموعة من النجوم إلى جانب يسرا والمصري، بينهم عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، درة، ياسمين رئيس، دنيا سامي، رانيا منصور، انتصار، محمود البزاوي، أحمد صيام، ومي حسن، إضافة إلى ضيوف شرف سيكون لهم تأثير درامي بارز.

ولا يتوقف نشاط ماجد المصري عند هذا الفيلم، إذ يواصل تصوير السلم والثعبان ،لعب عيال إلى جانب عمرو يوسف وظافر العابدين وأسماء جلال، في تجربة مختلفة تحمل طابعًا رومانسيًا واجتماعيًا بإخراج طارق العريان، كما يترقّب عرض فيلمه المرتقب الغربان، الذي يجمعه بـ عمرو سعد في حكاية سوداوية الطابع.